Какие семечки опасны для здоровья

Шутка про стакан семечек, который может сорвать любое мероприятие, потому что оторваться от их лузганья просто невозможно, недалека от истины. Семечки — очень вкусный продукт, в этом и кроется их коварство. Очень сложно остановиться и отложить их в сторону — обычно пакетик или стакан семечек съедается сразу же. И напрасно.

Тыквенные семечки

Осенью, в сезон созревания тыкв, многие вынимают из этих плодов семена, освобождают их от волокон, высушивают и обжаривают. Этот продукт содержит много питательных веществ и полезен при некоторых хронических заболеваниях. Однако исследования, которые проводились в Управлении по контролю за продуктами и лекарственными средствами США, выявили не только ряд противопоказаний индивидуального свойства, которыми обладают семена тыквы, но и в целом губительные последствия для здоровья человека при их так называемой передозировке. Первая и главная опасность — пищевое отравление, которое вы можете получить, съев даже относительно небольшое количество тыквенных семечек. В них содержатся споры патогенных грибков и микроорганизмов. Симптомы и последствия попадания их в организм — тошнота, рвота, боли в животе и диарея.

Исследовательская группа из Университета Линкольна в Небраске установила: аллергия на семена тыквы обычно вызывается содержащимися в них протеинами. Эти белки не разрушаются под воздействием тепла, поэтому даже если вы жарите семена тыквы в духовке при высокой температуре, вы все равно можете получить потом аллергическую реакцию. Степень ее бывает разная, симптомы тоже сохраняются на разное время — от нескольких минут до нескольких часов. Однако опаснее всего то, что аллергия сопровождается проблемами с пищеварением, нарушением дыхательной функции и даже анафилактическим шоком, опасным для жизни.

Семена подсолнечника

Семена подсолнечника содержат много клетчатки, белка, железа и витаминов, а также натрия, в котором и кроется главная опасность для человека. В Национальной базе данных по питательным веществам Министерства сельского хозяйства США есть сведения, что в 100 граммах поджаренных и подсоленных семян подсолнечника содержится 174 миллиграмма натрия. Регулярное и неумеренное употребление этих семечек приводит к стремительному набору веса вплоть до ожирения, нагрузкам на почки, раздражению слизистой желудка и пищевода. Агентство по токсичным веществам (США) даже установило случаи цианистого отравления семенами подсолнуха, который аккумулирует ядовитые вещества из почвы и воздушной среды.

Американская ассоциация The Heart рекомендует ограничивать употребление семян подсолнуха 50 граммами в день, при условии, что у человека нет избыточной массы тела. Если же избыточный вес уже зафиксирован, рекомендуется свести употребление семян подсолнечника к минимуму — раз в неделю примерно по одной горстке. Семена подсолнечника являются источником насыщенных жирных кислот, избыток которых может привести к увеличению уровня нездорового липопротеина низкой плотности. Еще одна проблема, к которой приводит неумеренное потребление семян подсолнечника, это переизбыток фосфора и селена. Избыточное потребление любого из этих питательных веществ может вызвать серьезные проблемы. Фосфорная токсичность приводит к кальцинированию нескелетных тканей и повреждению почек, а токсичность селена может привести к появлению симптомов селеноза, в том числе хрупкости волос и ногтей, кожных высыпаний, усталости и раздражительности и даже к летальному исходу. А избыток витамина В6, содержащегося в семенах подсолнечника, может привести к повреждению нервов для рук и ног, как утверждают специалисты из Национального института здоровья США.

Семена арбуза

Высушенные семена арбуза некоторые люди любят употреблять в пищу. И этому есть оправдание: семечки арбуза на 35% состоят из белка и содержат множество аминокислот, которые буквально необходимы организму для формирования и развития мышечной ткани, синтеза энергии и прочих важных для нормальной жизнедеятельности процессов. Исследователи из Клиники Мейо (США) выявили содержание в семенах арбуза также триптофана, глутаминовой кислоты, лизина, мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, цитруллина. Последний очень популярен в сфере нетрадиционной медицины, которая и ратует за употребление в лечебных целях семян арбуза. Однако цитруллин, являющийся сосудорасширяющим средством, при избыточном употреблении арбузных семечек может быть опасен для людей с генетическим нарушением синтеза цитруллина, связанным с циклом мочевины в человеческом организме. Причем даже ряд исследований, проведенных Американской кардиологической ассоциацией, не смог установить предельно допустимую для человека норму потребления семян арбуза. Медики и ученые предостерегают: лучше воздержаться от употребления арбузных семечек, так как нет ясной клинической картины их пагубного воздействия на организм человека в каждом конкретном случае, однако потенциальный вред слишком значителен. И категорически нельзя даже изредка употреблять в пищу семена арбуза при имеющихся заболеваниях селезенки, желудочно-кишечного тракта, повышенной секреции желудочного сока, токсикозе и склонности к пищевым аллергиям.

Яблочные семечки

Многие едят яблоки целиком, оставляя лишь хвостик вместо огрызка. И это неправильно, как показывают исследования врачей. Яблочные семечки только кажутся безобидными для нашего организма и здоровья. Максимальное их количество, не наносящее вреда, — пять штук в день. При злоупотреблении семечками яблок может возникнуть нарушение пищеварения, приводящее к диарее и хроническому нарушению флоры кишечника.

В яблочных семечках содержится сильнейший яд — гликозид амигдалина, или синильная кислота, относящаяся к группе цианидов. При превышении её относительно безвредной дозы возникает сильнейшая головная боль, тошнота, рвота, потеря сознания, повышение или резкое падение давления, удушье, которое может в особенно тяжелых случаях закончиться смертью. Иногда своевременно промывание желудка может спасти пациента, однако этот яд быстро всасывается в кровь и разносится по организму, нанося страшный вред. Поэтому лучше не съедать яблоко целиком, даже если оно очень вкусное и сладкое.

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