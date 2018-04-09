Инъекции в 20 плюс: глупость или необходимость

Когда в этом есть необходимость

Вы наверняка встречали 20-летних девушек, которые еще и кремами-то не пользуются. Казалось бы, о каких инъекциях в таком юном возрасте вообще может идти речь? Но нет, все-таки может. Порой, инъекционная терапия — единственный способ решить проблемы кожи, а еще скорректировать эстетические недостатки, которые беспокоят юную девичью голову.

Начнем с того, что у большинства косметологических манипуляций нет градации по возрастам. Все делается исключительно по показаниям, которые могут возникнуть и в 20 лет, и в 40, и в 50. Все очень индивидуально — так что прежде чем отказываться от предложения косметолога пройти курс инъекций, внимательно посмотрите на себя в зеркало. Возможно, это действительно единственный способ сделать вашу кожу здоровой, а черты лица более гармоничными.

Инъекции для здоровья

Красивая кожа — это, прежде всего, здоровая кожа без воспалений. Поэтому, если вы с подросткового возраста маскируете акне и следы от угрей под толстым слоем тоналки, пора колоть. Что именно, зависит от степени запущенности проблемы. При обострении акне вас будут лечить мезотерапевтическими препаратами, которые убирают воспаления, снижают секрецию сальных желез. Если ваша проблема — постакне, в ход пойдут комплексы веществ, стимулирующих восстановление кожи. В состав таких волшебных коктейлей могут входить ретинол и ретиноивая кислота, витамины, плацента, различные кислоты. Не волнуйтесь — врач подберет все самое полезное для вашей кожи.

А еще инъекции могут понадобиться при выпадении волос. Когда наступает полное разочарование в чудодейственных шампунях, сыворотках и масках, многие молодые барышни соглашаются на мезотерапию кожи головы. Препараты в этом случае подбираются в зависимости от причины прореживания шевелюры. Поэтому сначала вы сдадите анализы, и только потом вам назначат мезококтейль. Это могут быть препараты, блокирующие действие мужских гормонов андрогенов, если волосы выпадают из-за чувствительности вашей кожи к нему. Или коктейли, стимулирующие волосяную луковицу с витаминами, пептидами, препаратами плаценты, гинкго билоба. Они хорошо помогут в случае, если у вас нарушена работа щитовидной железы, есть заболевания крови или вы банально недоедаете из-за бесконечных диет.

Инъекции для красоты

Если вас беспокоит какое-либо несовершенство внешности, есть два пути — смириться и принять или же скорректировать. Выбираете второе? Тогда самое время подумать о том, как это сделать в буквальном смысле малой кровью. Что можно скорректировать с помощью инъекций? Конечно же, губы. Предположим, у вас крупный нос, большиеглаза, широкое лицо, а губы при этом ниточкой. Сделаете их с помощью инъекций филлеров более пухлыми, и лицо будет выглядеть гармонично.

Частая проблема, которая очевидна уже с молодости — отсутствие подбородка (на медицинском языке — микростомия). Она характерна именно для европейцев, то есть для нас с вами. Исправить этот нюанс внешности можно хирургически, поставив имплант. А можно сделать инъекции филлеров, которые все исправят. Эффект от подобных инъекций продержится в среднем год-полтора.

Инъекции для профилактики возрастных изменений

Казалось бы, о каких возрастных изменениях может идти речь лет в 20-25? Однако, напомним печальный факт — увядание кожи начинается как раз лет с 25. Как они проявляются в столь юном возрасте? Прежде всего, в виде мимических морщин, которые могут наметиться и в 20, и в 25. Если с ними не поработать сейчас, то через несколько лет есть риск получить глубокие заломы, которые кроме как филлерми с лица не сотрешь.

А еще инъекциями ботокса можно скорректировать обвисание кожи лица на начальных этапах. Да, да, такое тоже случается. Конечно, нужно выяснять причину такого раннего превращения девушки в тетеньку. А пока можно визуально скорректировать то, что реально убрать инъекциями ботулотоксинов. Ставят ботокс по показаниям, и уж если они к нему появились, то делать это следует регулярно. Через 6-7 месяцев действие препарата сходит на нет, и процедуру нужно повторять.

Теперь пару слов о биоревитализации. Эту процедуру уже не назначают так, на всякий случай, для увлажнения. Инъекции гиалуроновой кислоты используют опять-таки для профилактики старения, когда появляются первые признаки увядания кожи. А они, напомним, могут коснуться юное создание уже после 25 лет. Показания для этой процедуры очевидны — сухая кожа с мелкими морщинками и сниженным тургором.

Так что, всем молодым да ранним рассказываем: в случае инъекций выбор, конечно, за вами. Но, как вы понимаете, предупредить гораздо легче, чем потом долго и мучительно корректировать.