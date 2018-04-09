Чешется ладонь: о чем говорит этот симптом?

СодержаниеКожные заболевания: паразиты, грибкиАллергии: контактный дерматит и другоеДисгидротическая экземаСахарный диабетПоражения печени: первичный билиарный холангитПрофилактика зуда

Если у человека чешется ладонь, он чаще всего вспоминает о разных народных приметах. Однако врачи настаивают, что такая жалоба — вполне реальный симптом многих заболеваний. Зуд в области ладони может говорить о целом ряде патологий, начиная от кожных заболеваний и заканчивая болезнями внутренних органов. А порой это признак нарушений в психоэмоциональной сфере — развития депрессий, частых стрессовых состояний и прочего. MedAboutMe разбирался, когда зуд ладони — это повод обратиться к врачу, а не проверять народные приметы.

Кожные заболевания: паразиты, грибки

Наиболее частая причина зуда ладоней — местное раздражение кожи. Вызвать его может целый ряд факторов, начиная от контактного дерматита и заканчивая паразитарными и грибковыми инфекциями. Например, поражение кожи рук может быть вызвано рубромикозом — микозом, который, как правило, проявляется на ногтях, ладонях, ступнях. Зудящие ладошки могут быть первым симптомом заболевания, но не останутся единственным. Со временем кожа на руках грубеет, на ней образовываются участки отслаивающегося эпидермиса и раздражения, ногти меняют цвет на желтый, а ногтевая пластина деформируется и отходит от пальца.

Для трихофитии характерно поражение сначала стоп — здесь более подходящая среда для развития грибков — но после микоз переходит на руки и все тело. Кандидоз, который чаще развивается на слизистых, также может поразить и руки. В этом случае на коже появляется характерный белый налет.

Сильный постоянный зуд ладоней может быть признаком чесотки — заболевания, вызванного микроскопическим чесоточным клещом. Сначала паразит распространяется в складках кожи, между пальцами, на сгибах локтей. Здесь появляется заметное раздражение с многочисленными водянистыми прыщиками. Зуд усиливается к вечеру, мучает в ночное время.

При таких проблемах с кожей необходимо обязательно обратиться к дерматологу. Самолечение достаточно опасно, может навредить коже и чаще бывает малоэффективным — инфекции возвращаются снова.

Аллергии: контактный дерматит и другое

За день кожа ладоней соприкасается с множеством различных материалов и веществ. Некоторые из них могут приводить к аллергической реакции — контактному дерматиту. При этом кожа краснеет и начинает сильно чесаться, иногда на ней появляются мелкая сыпь и отек. Отличительной чертой такой аллергии будет ее локальное распространение — она появится лишь на том участке, который контактировал с аллергеном. Поэтому чесаться может только одна ладонь или даже ее часть. При этом симптомы могут проявиться только спустя 48-96 часов. Наиболее часто контактный дерматит вызывают такие вещества:

Металлы, прежде всего, никель, присутствующий в сплавах, из которых изготавливаются часы, кольца, браслеты. Парфюмерия. Кремы и другая косметика. Бытовая химия, прежде всего, на основе хлора. Латексные и резиновые перчатки. Местные лекарственные средства.

Кроме этого, ладони могут чесаться и вследствие общей аллергической реакции. Например, это нередкий симптом пищевой аллергии. В этом случае зуд и покраснение проявляется сразу на двух руках, а также присутствуют и другие признаки — сыпь по телу, различные расстройства пищеварения, отечность и другое. Реакция чаще всего возникает на следующие продукты:

Молоко. Мед. Арахис. Рыба. Цитрусовые. Шоколад.

По данным American College of Allergy, Asthma & Immunology, 20% всего населения сталкивались с крапивницей — раздражением на коже, сопровождающимся зудом, воспалением и сыпью, после которой образовываются корочки. Чаще всего реакция вызвана именно аллергией, но иногда к ней может приводить и воздействие холода или жары, солнечные лучи и прочее. Крапивница проявляется на руках (ладонях), ногах, лице, плечах.

Аллергию могут вызывать укусы насекомых или клещей, а также различные лекарства. Если зуд в ладонях сопровождается другими тяжелыми симптомами — затрудненным дыханием, сильной отечностью — это может говорить об анафилаксии. Тяжелая аллергическая реакция опасна для жизни, поэтому нужно срочно обратиться к врачу.

Дисгидротическая экзема

Экзема — неинфекционное заболевание, поражающее кожные покровы. Существует несколько форм болезни, среди которых выделяют и дисгидротическую экзему. По данным National Eczema Association, от нее страдают около 8-10% людей. В 80% случаев дисгидротическая экзема локализуется именно на руках (подушечках пальцев и ладонях) и только в 20% поражает ступни.

При такой болезни зуд сопровождается раздражением, после которого появляются пузырьки с серозным наполнением. После кожа начинает шелушиться, сильно пересыхает и растрескивается.

Причины развития дисгидротической экземы точно неизвестны. Ранее считалось, что к ней приводит закупорка желез потовой секреции, в результате которой кожа сильно пересыхает, однако сегодня эта гипотеза не подтверждена. Современные врачи склоняются к версии, что предрасположенность к болезни является наследственной, а провоцируют ее определенные факторы. Так, отмечено, что чаще всего от экземы страдают люди, чьи профессии связаны с постоянной нагрузкой на кожу рук:

Повара, посудомойки. Уборщики, работники химчисток. Работники вредных производств. Парикмахеры, косметологи. Механики, сантехники. Работники здравоохранения.

Дисгидротическая экзема — это хроническое заболевание. При таком диагнозе нужно обязательно обратиться к дерматологу, только правильное лечение может свести периоды обострений к минимуму и продлить ремиссию.

Сахарный диабет

Зуд в ладонях может быть вызван не только раздражением кожи или другими внешними факторами, иногда такой симптом — признак серьезных нарушений в работе организма. Так, ресурс Medical News Today приводит результаты исследования, по которому кожный зуд чаще встречается именно у диабетиков — на симптом жаловались 11,3% пациентов с таким диагнозом и всего 2,9% здоровых людей. Всего в исследовании принимало участие 2700 человек.

Связано это с тем, что высокий уровень сахара в крови при диабете отражается на состоянии периферических нервов, которые могут полностью утратить свои функции (периферическая невропатия). В это время локально повышается уровень цитокинов — веществ, вызывающих воспаление и зуд. Повреждение нервов сопровождается покалыванием, а позже участок кожи теряет чувствительность.

При диабете также характерна закупорка метких сосудов, в результате которой на конечностях появляются раздражения, плохо заживающие ранки и трещины. При таких условиях часто присоединяются различные инфекции, прежде всего, кожа страдает от грибковых поражений. Чаще всего процесс развивается на стопах, но могут страдать и руки.

Зуд в ладонях — признак того, что сахарный диабет не компенсирован, поэтому игнорировать такой симптом крайне опасно. Ведь избыток глюкозы в крови сильно повреждает сосуды и существенно увеличивает риск инфаркта миокарда и инсульта.

Поражения печени: первичный билиарный холангит

Чешущиеся ладони могут говорить еще об одной патологии — аутоиммунном заболевании печени первичном билиарном холангите. Болезнь вызвана повреждением желчных протоков, в результате чего желчь накапливается в печени и отравляет орган — на ткани появляются рубцы. Без лечения заболевание постепенно приводит к циррозу и печеночной недостаточности. Именно плохой отток желчи, а с ней и задержка других вредных веществ в организме, вызывает зудящие ощущения — по разным данным, ладони чешутся у 20-70% пациентов с таким диагнозом. Зуд при этом выражен очень сильно, а кожа покрывается характерными красными или розовыми пятнами. При этом сыпи, отечности или раздражений не наблюдается. Конечно, первичный билиарный холангит проявляется и другими симптомами, среди которых:

Сильная усталость и сонливость. Тошнота. Потемнение мочи и обесцвечивание кала. Диарея. Желтуха. Боли в костях и суставах.

Первичный билиарный холангит чаще встречается у женщин, но точно установить причину возникновения болезни пока не удается.

Профилактика зуда

При любой причине зуда в ладонях раздражение кожи существенно усугубляется под воздействием двух факторов:

Гипергидроз — повышенное потоотделение. Способствует размножению микроорганизмов и грибков. Чрезмерная сухость кожи. Приводит к утрате эластичности и, как результат, к трещинам и воспалению.

Поэтому среди профилактических мер при разных диагнозах будут общие предписания, которые помогают устранить эти факторы. Так, специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила:

Не носить перчатки из синтетических тканей, лучше всего подойдут хлопковые. В мороз всегда надевать перчатки, а в солнечную жаркую погоду использовать солнцезащитный крем. Мыть руки в теплой воде. Слишком холодной и горячей избегать. Сразу после высыхания рук применять крем. Отдавать предпочтение жирным кремам. Использовать гипоаллергенные мыла и косметические средства. Избегать средств, содержащих спирт, в том числе различных безводных антибактериальных очистителей для рук. Работу по дому и в саду делать только в защитных перчатках. Пройдите тестВаш персональный IQ здоровьяПройдите этот тест и узнайте, во сколько баллов — по десятибалльной шкале — можно оценить состояние вашего здоровья.