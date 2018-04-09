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Ведущая Первого канала Анастасия Трегубова раскрыла секрет стройной фигуры после родов
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Ведущая Первого канала Анастасия Трегубова раскрыла секрет стройной фигуры после родов 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова не так давно стала мамой и в рекордные сроки вернулась в форму. Всего за несколько недель Анастасия сбросила 7 килограммов и отправилась в отпуск на Мальдивы в идеальной физической форме.
«Любая работа над собой начинается с правильного питания, без него все физические нагрузки и косметические процедуры не дадут желаемого результата, — заявила Трегубова и поделилась своим режимом питания. — Ничего жареного на масле, все продукты — или тушеные, или вареные. Исключила соленое, копченое, сладкое. Увеличила количество потребляемой воды — это должна быть основная жидкость. Никаких пакетированных соков, морсов, сладких жидкостей».
К этому добавляются физические упражнения: приседания, планка, отжимания — все это можно выполнять дома. Самой эффективной косметической процедурой, по мнению Трегубовой, стало виски-пеленание: «Я видела фактический результат от этой процедуры, и ее приятно делать: интересный контраст ощущений, когда сначала идет холодное обертывание, а после разогревающий массаж».
Фото: пресс-служба, Instagram
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