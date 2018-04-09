Фастинг: как «по-научному» поститься

В последнее время модно устраивать разгрузочные дни: «сидеть» на кефире или вообще ничего не есть. Также популярным стало придерживаться поста, но не по религиозным соображениям, а «ради здоровья». Однако беспорядочное недоедание и «пытка голодом» может обернуться серьезными последствиями организма, прежде всего, для кишечника и желудка, вплоть до развития хронической язвы и гастрита Мы разобрались, как поститься по-научному и без вреда для самих себя.

Сначала давайте определимся с терминами. Что такое фастинг? Это понятие пришло к нам из американской медицины. Оно означает воздержание от принятия пищи или воды в течении определённого периода времени. Обычно фастинг длится не более 24 часов. Различают «водяной» фастинг (никакой еды, только вода) и «сухой» фастинг (ни еды, ни воды).

Впервые временный отказ от еды стали практиковать еще в Средние века: перед посвящением и принятием священных обетов рыцари должны были запереться в церкви, ничего не есть и молиться.

Затем фастинг стал формой протеста: например, известно, что чтобы остановить вражду между мусульманами и индусами в родной Индии, Махатма Ганди прибегнул к голодовке, чтобы остановить вражду между мусульманами и индусами в родной Индии.

Согласно американскому исследователю голода Шарману Расселу, сознательное воздержание от пищи превратилось в один из эффективных методов альтернативной медицины в 70-е. А в 2003 году доктор Норман Сван опубликовал статью, в которой доказывал необходимость придерживаться фастинга перед любым хирургическим вмешательством: голод создает стрессовую ситуацию и тем самым мобилизует организм на борьбу, плюс, мы не тратим драгоценные силы на переваривание пищи.

Если вы решили оздоровиться и какое-то время воздерживаться от пищи, вам нужно соблюдать несколько правил. Согласно исследованию калифорнийского ученого Вальтера Лонго, лечебное голодание не должно длится более 3 суток. Если вы никогда не пробовали заниматься фастингом, не отказывайтесь от пищи полностью.

Для неофитов идеально подходит метод диетолога Майкла Мосли . Суть его в следующем: пять дней вы едите все, что хотите, ни в чем себя не ограничивая. А оставшиеся два дня употребляете не более 500 калорий ежедневно. Этот метод основан на принципе дефицита калорий: ваш рацион подобран таким образом, что вы больше расходуете энергии, чем получаете. Это позволяет мобилизовать скрытые ресурсы организма, оздоровить желудок, сняв с него нагрузку, и заодно избавиться от лишних килограммов.

Затем вы можете попробовать более интенсивную схему, предполагающую ежедневное голодание. Мосли рекомендует есть все, что угодно 10 часов, перемежая их 14 часами голода и абсолютного воздержания. Такой режим предполагает постоянный фастинг.

Врачи полагают, что отказ от воды — негативный фактор. Поэтому сухой фастинг рекомендуется только в случаях крайней необходимости и по совету медиков. Самостоятельно назначать себе сухой пост — плохая идея, которая может кончится потерей ориентации в пространстве, нарушением народы сосудистой и пищеварительной систем.

Голодание — это отличный способ вывести из организма токсины и шлаки, а также мотивировать иммунитет на борьбу с вирусами. Однако будьте осторожны: дилетантское отношение к фастингу — прямой риск для серьезных проблем со здоровьем. Поэтому внимательно изучите известные режимы голодания и начинайте с наиболее щадящих, чтобы ненароком не причинить себе вред. А лучше всего обратитесь к диетологу и подберите с ним режим фастинга в индивидуальном порядке.

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