Это не похмелье: 9 признаков алкогольной непереносимости

Сколько раз после очередной веселой пятницы мы клялись, что больше никогда не будем мешать шампанское с текилой или установим жесткую норму в три бокала спиртного и ни каплей больше? Лично я сбилась со счета, но в последнее время определенно делаю это чаще. Верить в губительную силу алкоголя никак не хочется, поэтому мы привыкли видеть проблему в количестве, неправильной последовательности или подозрительной закуске. Однако есть и еще один фактор, который способен навсегда испортить твои отношения с выпивкой, — алкогольная непереносимость. Звучит грустно, но все же лучше, чем зависимость от него.

Есть большая разница между обычным похмельем и симптомами того, что в твоем организме нет ферментов, способных расщеплять спиртное и содержащиеся в нем токсины. Вот несколько явных признаков того, что алкоголь тебе не друг.

1. Плохое самочувствие сразу после

Редкие счастливчики чувствуют себя прекрасно после большого количества горячительных напитков, но человек с алкогольной непереносимостью может ощутить недомогание сразу после первого бокала. Первый признак того, что твой организм не принимает алкоголь — общий дискомфорт и плохое самочувствие после одной дозы напитка. Только один этот симптом может навсегда отбить у тебя желание выпивать.

2. Тошнота и рвота после нескольких напитков

Вместе с чувством дискомфорта могут возникнуть пищеварительные проблемы, такие как тошнота, боль в животе и рвота. Конечно, с перепоя это может произойти с кем угодно, но для того, кто не переносит алкоголь, подобные симптомы могут наступить очень быстро и от небольшого количества спиртного.

3. Чрезмерное газообразование

Как отмечает ведущий аллерголог Нью-Йорка Таня Эллиот, сильные кишечные газы и вздутие живота тоже могут быть реакцией организма на алкоголь. Большинство людей списало бы подобные симптомы на некачественную закуску, но спиртное способно доставить не меньше проблем, чем вредная еда.

4. Диарея

Доктор Эллиот также предупреждает, что люди, страдающие алкогольной непереносимостью, могут испытывать диарею. Застрять в дамской комнате во время посиделок в баре с друзьями — сомнительное удовольствие. Если такое происходит даже после одного напитка, тебе стоит насторожиться.

5. Покраснение лица

И речь не о приятном румянце и счастливом блеске в глазах после пары бокалов, а о красных пятнах, расползающихся по лицу хаотичными кляксами. Такое происходит, когда в организме не хватает ключевого фермента для разрушения алкоголя. Как отмечает аллерголог, у людей с непереносимостью при небольшом количестве алкоголя появляются пятна на лице и симптомы интоксикации. Это может произойти как на следующее утро после вечеринки, так и сразу после.

6. Мигрень

Наиболее серьезным психическим симптомом непереносимости алкоголя может стать мигрень. В этом случае головную боль вызывает выделение гистамина, который активизируется при аллергической реакции. Такая мигрень может начаться сразу после пары глотков спиртного и отличается от всем знакомой похмельной головной боли, которую вызывает обезвоживание.

7. Насморк

Жидкие сопли и чихание — типичные аллергические симптомы — тоже могут быть вызваны непереносимостью алкоголя. Все физические проявления аллергии связаны с высвобождением гистамина. По словам кардиолога Луизы Петре, активизация гистамина может привести к отеку и покраснению носовых ходов и, как следствие, к насморку:

Высвобождение гистамина является последним побочным продуктом на поле битвы между нашим телом и всем, что организм считает угрозой.

8. Отек рук Если замечаешь, что руки внезапно опухают, в этом может быть виноват алкоголь. Как отмечает доктор философии и основатель Академии наркологии Кали Эстес, симптомы непереносимости спиртного могут быть разными: от заложенности носа и отека рук до сыпи и зуда. Большой угрозы для жизни это не представляет, но отек рук доставит немало неудобств как физических, так и моральных. Кали Эстес советует найти тот напиток, который твой организм может переносить. Для этого нужно проконсультироваться с врачом и выяснить, какой конкретно ингредиент отторгает тело.

9. Изменение артериального давления

Этот симптом трудно определить, но важно знать, что непереносимость алкоголя может привести к падению артериального давления. При значительном снижении давления ты почувствуешь головокружение, пульсирующую боль в висках, онемение конечностей и даже тошноту. Непереносимость алкоголя — это способ твоего организма сказать, что он отвергает какие-то конкретные вещества. Самый эффективный способ свести симптомы к минимуму — избегать спиртного. Перейти на безалкогольные коктейли тебе помогут наши рецепты. Хотя это не всегда необходимо, в некоторых случаях человек может прекрасно реагировать на вино, но при этом плохо чувствовать себя после употребления пива. Если регулярно чувствуешь физический дискомфорт после или во время алкогольных вечеринок, помни, что виновато может быть именно спиртное, а не его качество, количество или плохая закуска. Обращай внимание на то, что пытается сказать тебе организм.