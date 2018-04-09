Как сделать ноги более стройными?

Красивые и стройные ноги у женщин — это впечатляет всегда. Проблема в том, что очень многие представительницы сильного пола склонны к отложению жира именно в нижней части тела. Как заставить бедра и ноги стать стройнее? В этом помогут упражнения, коррекция питания, а также косметические и косметологические процедуры. Рассказываем по порядку.

Стройные ноги с помощью зарядки

По словам специалистов, чтобы быстро уменьшить объем бедер и сделать ноги более стройными, полезно регулярно выполнять определенные упражнения. Приседания. По 2-3 подхода в 20-30 повторений в каждом. Приседать нужно грамотно: спина прямая, ноги широко разведены. Для усиления физической нагрузки можно использовать отягощения — гантели или гири. Прыжки со скакалкой. По 30-45 минут. Это превосходное упражнение как для похудения, так и для укрепления мышц. Ходьба. В интенсивном режиме по часу в день. Такая ходьба полезна для укрепления мускулов ног, для тонуса сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также для увеличения расхода калорий (проще говоря, вы худеете). Выпады и махи ногами. Улучшают состояние мускулатуры нижних конечностей, избавляют от жира на бедрах. «Велосипед». Начинайте с 2-3 подходов по 5 минут и постепенно увеличивайте время этого упражнения. а по мере укрепления мускулатуры доводить длительность одного подхода до 10-15 минут.

Стройные ноги с помощью питания

Эксперты убеждены: лучше всего жир сгорает, когда организм оказывается в условиях небольшого дефицита калорий. Достаточно снизить калорийность своего привычного рациона на 15% — это заставит тело интенсивнее использовать собственные жировые запасы. Что исключить: мучное, сладкое, копченое, полуфабрикаты и алкоголь. Тщательно контролировать потребление соли и животных жиров. Что добавить: продукты, богатые белком, клетчаткой и медленными углеводами, а также воду (около 2 литров в сутки).

Стройные ноги за счет бьюти-процедур

Сами по себе такие процедуры существенно повлиять на похудение в нужных местах не помогут, — но в комплексе с другими мерами ускорят приближение к цели. Что полезно делать: обертывания и разные виды массажа. Ранее МедикФорум писал о том, какие пищевые источники, помимо молока, обеспечивают организм кальцием, важным минералом в деле похудения.