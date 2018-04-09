Ученые узнали, как научиться полноценно высыпаться 

По словам специалистов, если человек спит беспокойно и за ночь его сон прерывается даже хотя бы раз, это может приводить к тому, что и при достаточном количестве ночных часов он не будет ощущать себя отдохнувшим.
Утренняя разбитость после ночного сна может быть связана с тем, что люди предпочитают спать на боку, заявили исследователи из Колледжа медицины Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке.
По их словам, на то, принесет сон ощущение отдыха или нет, поза спящего оказывает большее влияние, чем, например, продолжительность сна.
В частности, исследование ученых показало, что спящие на спине люди более часто ощущают себя отдохнувшими и полными сил по утрам. Сон на спине более комфортен, поскольку в таком положении тела снижается риск разного рода растяжений и болей, а также изжоги, объяснили ученые.
В то же время они обнаружили, что только лишь 8% человек предпочитают засыпать на спине, тогда как подавляющее большинство выбирает позу на боку. В этой позе, установили врачи, повышается риск заиметь боль в плечах и бедрах, а также пострадать от изжоги.
Но еще более опасным они считают сон в позиции на животе. В таком положении у спящего человека возникает неправильное давление на все внутренние органы, говорят эксперты.