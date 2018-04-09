Ученые узнали, как научиться полноценно высыпаться

По словам специалистов, если человек спит беспокойно и за ночь его сон прерывается даже хотя бы раз, это может приводить к тому, что и при достаточном количестве ночных часов он не будет ощущать себя отдохнувшим.

Нью-Йорке. Утренняя разбитость после ночного сна может быть связана с тем, что люди предпочитают спать на боку, заявили исследователи из Колледжа медицины Альберта Эйнштейна

По их словам, на то, принесет сон ощущение отдыха или нет, поза спящего оказывает большее влияние, чем, например, продолжительность сна.

В частности, исследование ученых показало, что спящие на спине люди более часто ощущают себя отдохнувшими и полными сил по утрам. Сон на спине более комфортен, поскольку в таком положении тела снижается риск разного рода растяжений и болей, а также изжоги, объяснили ученые.

В то же время они обнаружили, что только лишь 8% человек предпочитают засыпать на спине, тогда как подавляющее большинство выбирает позу на боку. В этой позе, установили врачи, повышается риск заиметь боль в плечах и бедрах, а также пострадать от изжоги.

Но еще более опасным они считают сон в позиции на животе. В таком положении у спящего человека возникает неправильное давление на все внутренние органы, говорят эксперты.