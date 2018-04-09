Чем опасна медная посуда для здоровья

Посуда из меди исстари использовалась людьми, часто можно встретить ее на кухнях и в наше время. И неудивительно: медная посуда красива, имеет высокую теплопроводность, что обеспечивает быстрое и равномерное прогревание. Не случайно опытные повара считают, что самый вкусный кофе, лучшие варенья и соусы получаются при варке именно в посуде из меди. Есть у такой кухонной утвари и еще одно достоинство: медь обладает антибактериальным эффектом, что предотвращает попадание в пищу бактерий и грибков. Однако, имеются у медной посуды и существенные минусы. В иных случаях она может быть опасной для здоровья. В каких же?

Если хранить в посуде из меди фрукты и ягоды

Готовить в медном тазу варенье — это классика. Однако, сразу после приготовления его необходимо перелить в банки. Не стоит хранить в меди и свежие овощи и фрукты. Дело в том, что медь — металл довольно агрессивный, вступающий в химические реакции с кислотами, которых много во фруктах, ягодах и овощах. Все они под воздействием меди разрушаются. И в первую очередь это относится к аскорбиновой кислоте. Полежав в вазочке или в чашке из меди, фрукты утрачивают свои полезные свойства.

При соприкосновении с медью другой пищи

В медной посуде готовую пищу вообще лучше не хранить. Агрессивный металл разрушает витамины и окисляет полиненасыщенные жирные кислоты. А это, как доказали медицинские исследования, может способствовать возникновению онкологических заболеваний.

Если медь покрывается зеленоватым налетом

Если медная посуда очень старая или долго находилась в сырости, она покрывается характерным зеленоватым налетом. Приготовление пищи или просто хранение ее в такой посуде чревато серьезным отравлением. Такая старая, зеленоватая медь при нагревании и взаимодействии с кислотами выделяет ядовитые вещества.

Как происходит отравление медью?

Медь в небольших дозах необходима организму. Суточная норма потребления меди — меньше трех миллиграммов. Это количество мы получаем, употребляя в пищу печень, чечевицу, горох, гречку, орехи, морковь, капусту, яблоки и груши. Однако переизбыток меди, который возникает в результате готовки пищи в медной посуде, грозит серьезным отравлением. При интоксикации медью происходит поражение печени, почек, нервной системы и легких.

Симптомы отравления медью

При попадании солей меди в организм с пищей больной жалуется на боли в области живота, тошноту и рвоту, металлический привкус во рту. Возникает общая слабость, головная боль, диарея. Давление резко падает. Затем развиваются желтуха, острая почечная недостаточность. Если больному не помочь, могут начаться судороги и нарушение дыхания.

Как этого избежать

Прежде всего, ни в коем случае не применять для хранения и приготовления пищи посуду из меди, покрытую зеленым налетом. Если такую посуду необходимо использовать, то налет следует удалить. А лучше всего вовсе отказаться от такой утвари. И даже если посуда вполне новая и чистая, следует помнить, что медь не предназначена для длительного хранения пищи. Приготовленную еду нужно перелить или переложить в другую емкость.