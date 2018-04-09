Спортивная подготовка к беременности: 5 важных фактов

Как с помощью упражнений подготовить тело к беременности, что поможет восстановить фигуру после родов и почему укрепление глубоких мышц может помочь облегчить роды? На эти и другие вопросы ответил основатель WATUSI Studio Иван Бурцев.

WATUSI Studio открыла двери два года назад — и с самого начала у нас были уникальные тренажеры, которые используют биомеханические принципы для укрепления опорно-двигательного аппарата, суставов и балансировки мышц. Такая идея родилась из личной истории: я окончил механико-математический факультет МГУ в 2011 году и тогда же начались серьезные проблемы со спиной. Врачи предлагали операцию, но решиться на это было сложно — а потом удалось найти человека, который практиковал биомеханические упражнения и рассматривал тело с точки зрения его адаптации к нагрузкам через биомеханические законы. Мне как математику это понравилось — через 7 месяцев я полностью восстановился. Я этой темой заинтересовался, начал изучать более углубленно, а в 2016 году нашел партнеров и открыл студию WATUSI.

Мы начинали с четырех основных тренажеров, а сейчас их более девяти.

Сам принцип занятий подразумевает постоянное участие тренера, которые либо руками, либо через тренажер оказывает внешнее воздействие на глубокие мышцы. Сейчас в нашу студию приходят люди с разными проблемами и целями — но, как правило, с определенным запросом: «болит колено, не могу заниматься спортом», «болит шея, не могу спать» или «болит спина, не могу носить ребенка на руках». Есть девушки, которые только планируют беременность и хотят укрепить спину, есть и те, кто уже восстанавливается после родов — для всех них мы разработали специальную программу, которая помогает не только укрепить глубокие мышцы и подготовиться к вынашиванию ребенка, но и восстановить фигуру после родов в кратчайшие сроки.

К беременности нужно быть физически готовой

Сразу оговоримся, что речь идет исключительно о подготовке физического состояния — в первую очередь, опорно-двигательного аппарата женщины — к такому сложнейшему испытанию как роды за счет активации собственных резервов организма через специальные упражнения. Все иные вмешательства мы с радостью оставляем врачам соответствующей квалификации.

На протяжении всех девяти месяцев беременности у женщины спереди увеличивается вес, а значит, растет нагрузка на спину и ноги.

Появляются растягивающие напряжения в позвоночнике, компенсировать которые будут главным образом межпозвоночные диски (как, например, при поднятии тяжестей). Если мышцы спины и ягодиц изначально сильные, то вынашивание ребенка будет перенести проще и нагрузка будет меньше. Если, наоборот, мышцы изначально слабые, то во время беременности проблема будет только усугубляться.

Представьте — девушке, чтобы пропустить ребенка через родовые каналы, нужно таз сначала раскрыть, а потом закрыть и как бы вытолкнуть плод. Тазовые кости — это фундамент нашего тела, и что же будет с ним дальше после таких изменений? Ответ прост — параметры нашего тела неизбежно меняются. Упражнения на наших тренажерах, направленные на проработку глубокой мускулатуры тазового пояса, как раз не дают этим костям «разъехаться» и удерживают таз от завала вперед, что часто случается из-за слабости ягодиц.

Проработка глубоких мышц требует индивидуального подхода

Работа с каждым клиентом, в том числе и с девушками, планирующими беременность, начинается с общения: выслушиваем жалобы и просьбы, ставим цели, проводим тесты — например, с помощью приложения определяем дисбаланс в спине. Но самый главный анализ проходит во время занятия — как человек реагирует на нагрузку, насколько сильно сжимается в дыхании и как он чувствует свое тело. А срок занятий определяет сам человек, хотя для заметных улучшений мы рекомендуем посещать студию как минимум в течение месяца. Если клиент хочет просто избавиться от боли, то решить эту проблему часто можно и за несколько занятий, но для подготовки к родам необходимо укрепить глубокие мышцы, распределить нагрузку по спине и настроить тело на более сбалансированную работу.

Нужно понимать, что упражнения в нашей студии — это не фитнес.

Мы работаем не с внешними мышцами, а с глубокой мускулатурой — выбираем мышцу, определяем положение, при котором эта мышца будет сжата. А затем инструктор оказывает нагрузку, и происходит растяжение (оно же — эксцентрический режим). Это как дать задание лучшему сотруднику — если нужно выполнить какое-то движение, организм доверит это сильным мышцам, а не слабым. А в эксцентрическом режиме мы можем избирательно нагружать глубокие мышцы, необходимые для стабилизации нашего тела.

Занятия в студии могут облегчить процесс родов

На занятиях мы учим чувствовать свое тело, говорим, как правильно расслабляться. Наверное, все уже знают, что негативные эмоции скапливаются в груди и животе — важно отучить людей от этой привычки. Во время родов это тоже будет не лишним — мы даем новую силу в спине и говорим, что живот не всегда нужно напрягать. Люди начинают по-другому дышать, чувствовать свою позвоночную ось и глубокие мышцы таза, а значит, лишнего напряжения во время родов не будет. Бывает, после занятий девушки признаются, что у них пропали боли во время месячных — это тоже следствие расслабления нужных мышц живота.

Тренироваться можно во время беременности

Наверное, главная и общепризнанная рекомендация по поддержанию физического здоровья для беременных — это сохранение движения. Необходимо много гулять, посещать бассейн или другие специальные занятия для беременных, и меньше времени проводить сидя. Но довольно часто этого бывает недостаточно, и тут начинаются проблемы со спиной. В отличие от фитнеса, наши упражнения, наоборот, направлены на то, чтобы человек расслабился и снял напряжение. Но и нагрузка подбирается индивидуально: с девушками, планирующими беременность, и уже вынашивающими ребенка в первую очередь мы прорабатываем таз, если спина слабая, то подключаем еще и упражнения на эту часть тела. После родов мамы носят детей на руках, а значит, нужно укрепить еще и мышцы, которые крепят руки к спине.

Необходимо отметить, что все наши упражнения исключают травмирующие движения — ведь любая травма происходит, когда есть несоответствие в работе комплексов мышц. Работа на глубоких мышцах, стабилизирующих суставы, исключает травмы — поэтому можно до, во время и после беременности заниматься без каких-либо ограничений.

Занятия помогают восстановить фигуру после родов

Очень часто у девушек после родов меняются параметры тела из-за гормонального фона. Фитнесом, опять же, эту проблему довольно сложно решить, потому что классические упражнения воздействуют на внешние мышцы, которые тоже необходимо держать в тонусе, но за положение костей они не отвечают. Глубокие мышцы нужны для того, чтобы всегда оставлять кости и суставы в правильном положении без лишних нагрузок. Укрепление околопозвоночных мышц, которое происходит на нашем собственном уникальном тренажере позволяет распределить вес по всей спине, убрать лишнее напряжение с мышц живота и подготовиться к ношению ребенка на руках. Смысл такой: на тренажере есть специальное сиденье, которое обеспечивает правильное вертикальное положение таза. Мы нагружаем позвоночник, как пружину, между тазом и плечевым поясом и, оказывая сопротивление, начинаем эту «пружину» сжимать и разжимать.

Мы не ставим цель избавиться от лишнего веса — тут нужно учитывать свою физиологию.

Худеть надо для чего-то конкретного, как бы странно это ни звучало, чтобы тело находилось в оптимальном состоянии. Если ко мне приходит человек и жалуется на спазмы в спине, я говорю ему, что это не просто так — скорее всего, есть опасная нагрузка на позвоночные диски, которая может привести к травме. Тело сознательно ограничивает тебя в движении, чтобы не дать этой травме появиться. С лишним весом похожая история — ко мне приходит клиент, я с ним занимаюсь, заряжаю его энергией и помогаю человеку полюбить двигаться. И после этого меняется отношение к своему телу — клиенты сами хотят большей физической нагрузки и лишний вес начинает уходить.