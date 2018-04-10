В каких случаях врач назначает женщине искусственное прерывание беременности

В некоторых случаях аборт приходится делать по медицинским показаниям. Татьяна Викторовна Виноградова , акушер-гинеколог клиники «Витбиомед+», рассказала «Летидору», почему приходится искусственно прерывать беременность, на каких сроках такая процедура допустима, как ее проводят и через какое время после аборта женщина сможет снова забеременеть.

Что такое вынужденный аборт Вынужденный аборт — это искусственное прерывание беременности, которое проводится по медицинским или социальным показаниям, а не по желанию женщины. В какие сроки беременности его проводят Максимальный срок беременности, на котором проведение аборта возможно по желанию женщины по закону РФ составляет 12 недель.

После этого срока аборт проводится только по медицинским или социальным показаниям.

Прерывание беременности по медицинским или социальным показаниям проводится только до наступления 22 недель беременности, так как плод после 22 недель считается жизнеспособным. При наличии медицинских показаний для прерывания беременности после 22 недель вопрос в каждом конкретном случае решается индивидуально. Врачи взвешивают все риски для матери и ребенка и выбирают метод родоразрешения, но это уже считается не абортом, а родами.

Показания к вынужденному аборту Существует два основных типа причин, по которым проводится прерывание беременности по медицинским показаниям: это наличие серьезных нарушений здоровья со стороны матери, когда дальнейшее протекание беременности угрожает ее жизни, или серьезных патологий со стороны плода.

Искусственное прерывание беременности показано также при некоторых заболеваниях матери, которые делают невозможным полноценный уход за ребенком.

Полный список заболеваний и условий проведения аборта по медицинским показаниям регламентируется Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 декабря 2007 г. № 736 «Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности». В приказе подробно указывается, при каких состояниях, на каких сроках и на каких условиях (необходим консилиум врачей или нет) проводится искусственное прерывание беременности. Некоторые заболевания со стороны матери:

туберкулез;

сахарный диабет с тяжелой нефропатией;

сахарный диабет с прогрессирующей пролиферативной ретинопатией;

злокачественные новообразования, требующие проведения химиотерапии или лучевой терапии на область малого таза;

синдром Иценко–Кушинга в активной фазе;

некоторые заболевания крови (вопрос о сохранении беременности решается консилиумом);

тяжелые психические расстройства (такие как слабоумие, психозы);

тяжелые формы паркинсонизма и других нейродегенеративных заболеваний;

пороки сердца;

тяжелые патологии печени, почек с нарушением их функции;

некоторые аутоиммунные заболевания в состоянии обострения, например, системная красная волчанка.

Подчеркнем еще раз, что решение принимает лечащий врач или консилиум.

Врачам нелегко дается назначение аборта, но они действуют в интересах спасения жизни и сохранения здоровья матери, а некоторые заболевания матери могут сказаться и на ребенке. Нарушения со стороны плода:

пороки развития;

хромосомные нарушения.

Что касается прерывания беременности по социальным показаниям, то после внесенных в 2012 году в законодательство изменений оно возможно только для женщин, забеременевших вследствие изнасилования.

Особенности процедуры Для проведения аборта на сроке более 12 недель необходимо заключение экспертной комиссии, в которую входят наблюдающий женщину гинеколог, главный врач лечебного учреждения и узкие специалисты по тому профилю, к которому относится заболевание, ставшее причиной для искусственного прерывания беременности.

Вынужденный аборт на поздних сроках проводится в специализированном гинекологическом стационаре с отделениями интенсивной терапии и реанимации.

Существует несколько методов его проведения: как правило, это либо прием мифепристона и простагландина, при помощи которых стимулируются схватки, либо инструментальное удаление плода при искусственном расширении шейки матки (выскабливание), либо хирургическое удаление плода трансабдоминальным способом (малое кесарево сечение).

Восстановление после аборта Как правило, проведение вынужденного аборта наносит женщине тяжелую психологическую травму. Пережить потерю поможет обращение к психологу, причем понадобится не одна сессия. Существуют и специальные группы поддержки для женщин, оказавшихся в подобной ситуации.

Не нужно запрещать себе горевать, горе нужно пережить до конца.

Что касается медицинской стороны вопроса, то многие женщины, перенесшие вынужденный аборт, впоследствии могут родить здорового ребенка. Восстановление менструального цикла происходит через 6-8 недель, но повторная беременность разрешена только через 6 месяцев после искусственных родов, поэтому необходимо использовать надежные методы контрацепции. Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!