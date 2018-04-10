Важные факты об интимной гигиене

Из-за того, что вопросы, связанные с интимной гигиеной, обсуждаются редко, вокруг этой темы возникает множество ошибочных рекомендаций и заблуждений. Мы предоставили эксперту несколько утверждений. Отделять мифы от правды взялась Наталия Гайдаш — к.м.н, косметолог, дерматовенеролог и эксперт NIVEA.

Ежедневные прокладки нужно менять несколько раз в день

Это правда! Любая прокладка, даже «дышащая», создает теплую и влажную среду, которая является идеальной для развития бактерий. Ношение одной прокладки в течение дня может привести к развитию воспалительных заболеваний в интимной зоне, появлению неприятного запаха, раздражения, зуда.

Поэтому менять прокладки необходимо несколько раз в день и использовать их только в тех случаях, когда это действительно необходимо.

Перед сменой прокладки рекомендуется принять душ, воспользоваться биде, теплой проточной водой или специальными салфетками. Желательно также по возможности сменить белье.

Нельзя пытаться избавиться от своего естественного запаха в интимной зоне

Это правда! Маскировать запах с помощью различных отдушек — плохая идея, так как в итоге запахи смешаются и создадут специфическое амбре. Избавиться от запаха поможет только правильная гигиена интимной зоны.

Также важно учитывать, что кожа и слизистая оболочка в этой области очень чувствительны, и применение ароматизированных средств, не предназначенных для интимной гигиены, может вызвать аллергическую реакцию.

Не стоит практиковать вагинальный душ

Это правда! Дело в том, что здоровая микрофлора интимной зоны имеет кислую среду, которую формируют полезные лактобактерии. Эта кислая среда не дает выжить и размножиться болезнетворным микроорганизмам. Но когда женщина использует вагинальный душ, здоровая микрофлора вымывается, нарушается pH, открываются «ворота» для инфекций.

Влагалище не нужно мыть, так как этот орган самоочищается от загрязнений и отмерших клеток.

При появлении зуда, обильных выделений или запаха следует срочно обратиться к гинекологу или дерматовенерологу, а не пытаться решить проблемы самостоятельно. В этом случае вагинальный душ крайне опасен, так как может привести к развитию осложнений.

Мыться можно обыкновенным гелем для душа или мылом

Это миф! Вместо привычных косметических продуктов рекомендуется применять средства, не содержащие щелочь. Имейте в виду, что обыкновенное мыло или гель для душа смоют не только грязь, но и полезные бактерии, и на некоторое время изменят pH кожи и слизистых. Этого будет достаточно для развития болезнетворных бактерий.

Чтобы подобного не случилось, важно использовать специальные средства — это поможет сохранять нормальный pH кожи и слизистых и здоровую микрофлору.

Средство для интимной гигиены должно иметь кислую среду, идеальную для интимной зоны.

Как правило, в состав таких гелей, муссов или пенок входит молочная кислота. Некоторые средства даже содержат лактобактерии. Желательно, чтобы в них входили также увлажняющие, заживляющие, смягчающие компоненты, например, алоэ вера или экстракт ромашки. Кроме того, средство для интимной гигиены не должно содержать красители и ароматизаторы.

Мыться нужно после каждого похода в туалет

Это противоречивое утверждение! С одной стороны, это правда, и мыться после каждого похода в туалет желательно. Но, с другой стороны, многие женщины совершают ошибку, полагая, что нужно мыться как можно чаще и интенсивнее. Интимная зона — деликатное место, где существует свой микромир — полезная микрофлора, сохраняющая здоровье кожи, репродуктивных органов, слизистых.

Именно эта микрофлора не дает проникнуть инфекциям во влагалище и выше, поэтому важно не разрушить ее.

Как же мыться часто, но при этом не навредить микрофлоре? Достаточно ополоснуть половые органы теплой водой в течение минуты и при этом не тереть кожу. Если это невозможно, то можно воспользоваться салфетками для интимной гигиены. А применять гели для интимной гигиены и другие специальные средства достаточно утром и вечером.

Женщинам в положении и кормящим мамам мыться нужно только специальными средствами для беременных

Это миф! Сейчас выпускаются средства для интимной гигиены специально для беременных. Но по составу они практически не отличаются от обычных гелей. В обоих видах средств содержится практически одинаковый набор компонентов: молочная кислота, алоэ вера, пантенол, экстракт ромашки. Женщина должна уметь грамотно ухаживать за собой и не допускать развития инфекций из-за неверной гигиены, но беременным стоит быть особенно внимательными.

Если вы раньше не пользовались средствами для интимной гигиены, то в период беременности крайне рекомендуется начать это делать.

В организме все взаимосвязано, и неправильный уход может стать причиной воспалительных заболеваний, способных негативно отразиться на течении беременности или качестве грудного молока.

Подбирать средство для интимной гигиены должен специалист

Это противоречивое утверждение! С одной стороны, женщина вполне может подобрать гель или мусс для интимной гигиены самостоятельно. Но с другой, для этого ей необходимо понимать, какие компоненты должны входить в состав такого средства, а какие — нет. Специальные гели и муссы для интимной гигиены появились сравнительно недавно, пока не все знают, для чего нужен еще один косметический продукт на полочке в ванной комнате и как его выбирать.

Специалист на приеме часто видит последствия неправильного ухода за интимной зоной, поэтому может давать персональные советы и рекомендовать наиболее подходящие гели, муссы, пенки. Также он поможет определить, какое именно средство необходимо: для нормальной или особо чувствительной кожи. Сегодня производители часто выпускают продукты двух типов.

Если женщина сомневается, подходит ли ей то или иное средство, ей лучше проконсультироваться со специалистом.

Влажные салфетки нельзя применять для интимной гигиены

Это миф! Сегодня существуют влажные салфетки специально для интимной гигиены. Они не содержат спирта, отдушек и других компонентов, которые могут негативно повлиять на состояние кожи и слизистых в интимной зоне, сохраняют нормальный кислый pH. Такие салфетки не только можно, но и нужно использовать для гигиены, когда нет возможности принять душ, например, на работе или в долгой дороге.

Помните, что для интимной гигиены нельзя использовать обычные влажные салфетки — они могут содержать спирт и другие компоненты, не предназначенные для деликатных зон.

В процессе мытья нельзя пользоваться мочалкой — только ладонью

Это правда! Использовать губки или мочалки и тереть интимную область нельзя. Велика вероятность микротравм и последующих воспалительных процессов. Еще раз повторю, что в процессе мытья женщина не должна нарушить микрофлору, поэтому интимная гигиена должна быть очень деликатной.

Также при мытье интимной зоны следует придерживаться этих важных правил:

— тщательно мыть руки;

— пользоваться теплой водой. Не холодной, не горячей, а именно теплой;

— вода должна быть проточной и стекать сверху вниз. Важно следить за тем, чтобы она не попадала внутрь влагалища.

Во время менструации нужно мыться чаще и тщательнее

Это противоречивое утверждение! В этот период, как и в любой другой, нужно мыться по мере необходимости. Правила гигиены меняются мало. Так же нельзя использовать мыло и щелочные средства, мочалки, вагинальный душ. Вода должна быть только проточной и теплой. Не нужно использовать больше геля, усиленно тереть, мыться дольше обычного.

В этот период опасность микротравм и инфицирования возрастает, поэтому будьте особенно осторожны и аккуратны.

Процедуру очищения нужно проводить перед сменой гигиенической прокладки. Мы уже говорили о том, что даже ежедневные прокладки создают комфортную среду для размножения бактерий. Во время менструаций ситуация усугубляется.

letidor.ru

Поэтому менять прокладки и очищать интимную зону нужно каждые 3-4 часа (даже если прокладка почти чистая), при необходимости чаще.

Вытирать интимную зону можно только специально отведенным для этого полотенцем

Это правда! Полотенце для интимной зоны должно быть отдельным и личным. Никто, кроме вас, не должен его трогать. Риск заразиться через полотенце невелик, но все-таки он существует. На влажном полотенце некоторые микроорганизмы могут жить довольно долгое время.

Поэтому у каждой женщины, девушки или девочки обязательно должно быть свое полотенце.

После душа нужно аккуратно промокнуть интимные места досуха, вытирать их не рекомендуется, так как это может привести к микротравмам. Полотенце должно быть особенно мягким, хорошо впитывающим, из натуральных материалов.

Менять полотенце для интимной гигиены следует раз в два дня. После мытья рекомендуется не сразу надевать нижнее белье, а дать коже подышать хотя бы 15 минут.