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«Привез рак кожи из Таиланда». Онколог о вреде солнца и мифах о меланоме
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«Привез рак кожи из Таиланда». Онколог о вреде солнца и мифах о меланоме 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Рак кожи и меланома — одни из самых частых онкологических заболеваний сегодня. Только профилактика и самодиагностика способны снизить печальную статистику. О том, как самостоятельно вычислить меланому и уберечь себя от страшной болезни, «АиФ-Черноземье» рассказал хирург-дерматоонколог первой категории, заведующий онкологическим отделением №2 Воронежского онкодиспансера Александр Казьмин.
Пора бить тревогу
Фаина Мания, «АиФ-Черноземье»: Александр Иванович, может ли человек самостоятельно диагностировать меланому или рак кожи?
Александр Казьмин: Конечно, может, потому что это заболевание видимое. Это долго незаживающие образования на коже, которые изъязвляются, заживают, покрываются корочкой. И так по кругу. Что касается меланомы, то это, в основном, пигментированные образования, которые формируются либо на чистой коже и отличаются от уже существующих родинок, либо происходит резкое изменение старой родинки — ее цвета, формы, размера, появляется болезненность и кровоточивость. Когда человек видит у себя на коже вновь появившееся темное пятнышко, пусть даже 5-6-тимиллиметровое, которое постепенно начинает расти, нужно сразу же обращаться к врачу. Существует совершенно безболезненная процедура — дерматоскопия, которая позволяет при помощи специального прибора под увеличением осмотреть кожу и выявить признаки, характерные для злокачественного образования. Можно подтвердить меланому или же, наоборот, ее опровергнуть. Но самое главное — вовремя назначить лечение. К счастью, таких пациентов, которые не обращают внимания на выросшую родинку, становится все меньше. Важно, чтобы не только врачи разных специальностей — стоматологи, косметологи, дерматологи и другие — могли правильно диагностировать образования, но и пациенты сами проявляли бдительность. Проводившиеся исследования в других странах мира показали, что самодиагностика в данной проблеме приводит к тому, что заболевание начинает выявляться чаще на ранних стадиях. Становится меньше пациентов с запущенными формами, тем самым повышаются шансы на выздоровление. У нас много таких пациентов, которые обратились за помощью на ранней стадии, их прооперировали, и на этом лечение благополучно закончилось.
— Получается, что у меланомы не существует латентных форм заболевания?
— Она может быть замаскированной только при некоторых дерматологических заболеваниях, таких как псориаз или дерматит определенной формы. В этих случаях характерные для рака кожи язвочки внешне похожи на вышеперечисленные заболевания. И здесь как раз важно, чтобы лечащий врач-дерматолог своевременно взял с этого участка кожи анализ, установил диагноз и в случае необходимости направил к онкологу на лечение.
Загораем в тени
— Как уберечь себя от опасной болезни?
— Самое главное — это правильный режим дня в летний период. От солнца нужно прятаться в тени, защищаться одеждой и кремами. Не забываем про витамины, которые повышают в целом иммунную систему. Что касается витамина D3, то он должен вырабатываться в коже постепенно. Также провоцирует заболевание избыточный вес и вредные привычки.
— Выходит, лучше вообще не загорать?
— Загорать можно только рано утром и вечером — после 5-6 часов. И вообще, лучше всего принимать солнечные ванны в тени под зонтиком и, намазавшись солнцезащитным кремом. Но нужно понимать, что только на крем надеяться не стоит — он не защищает кожу на 100%. Защитить могут только физические факторы — одежда, шляпа, очки, тень.
Важно, что вводить в рацион солнце нужно постепенно. Почему повышается риск заболеть раком кожи после поездки зимой в Таиланд или любую другую жаркую страну? Как раз по этой причине. Под действием ультрафиолета возникают определенные генетические аномалии в клетках кожи. Когда человек обгорает, в дальнейшем риск развития меланомы становится выше. Да, витамин D3, который в норме вырабатывается в коже под воздействием того же ультрафиолета, способен защищать. Но зачастую он просто не успевает выработаться до того, как мы обгорим. Высокая заболеваемость меланомой в Скандинавских странах — Швеции, Финляндии. Они ведь живут на севере и солнца у них не так много, обгорать. В чем же причина? Как раз в том, что они много путешествуют, выезжают в жаркие страны, где быстро обгорают. Исследования показали прямую зависимость заболевания от уровня витамина D3 в коже. Поэтому, когда мы летим в жаркую страну или даже готовимся к дачному сезону, не кидаемся в первый же день на солнце. Пусть кожа постепенно привыкает, тогда витамин D3 успеет выработаться и в дальнейшем будет защищать кожу от обгорания. Ведь даже если вы обгорели в детстве, это может аукнуться и через 10, 15, 20 лет.
— Насколько быстро развивается меланома?
— Довольно быстро — в течение нескольких лет. А вот рак кожи может развиваться десятки лет. Спрашиваешь у пациента с онкологией: «Любите загорать?». А он в ответ: «Раньше любил, а последние 10 лет на солнце совсем не выхожу». Вот пример, как любовь к солнцу аукнулась спустя годы. Нужно прививать это с детства. В Австралии, например, с 80-х годов программа ведется на государственном уровне. В детских садах показывают мультфильмы, в которых учат, как защитить кожу от ультрафиолета. Там даже существует лозунг «намажься кремом, оденься и спрячься в тень». Благодаря этой программе повысилась бдительность населения, заболеваемость раком кожи снизилась. В итоге, у них выявление заболевания на ранних стадиях намного лучше, чем у нас.
— Кто попадает в группу риска заболевания?
— Люди с первым и вторым фототипом кожи — светлой кожей, светлыми или рыжими волосами, голубоглазые, с веснушками. Также в группе риска те, у кого в семье или среди родственников были перенесшие рак кожи или меланому. К сожалению, довольно часто заболевание наследуется на генетическом уровне. Более того, на риск развития заболевания влияют помимо солнечных ожогов химические или термические. Длительное лечение лучевой терапией можно привести к развитию рака кожи.
«С солярием нужно быть осторожными»
— Нельзя сдирать родинку, иначе умрешь. Это миф или правда?
— Родинку можно смело удалять, если на это есть медицинские или косметические показания. Конечно, при этом нужно обязательно предварительно проконсультироваться с врачом. Если эта родинка нормальная, то ее удаление ни к чему плохому не приведет. А когда человек дождался развития меланомы, думая, что это обычная родинка, то удалять ее уже может быть поздно.
— Александр Иванович, а вредно ли посещать солярии?
— Солярием пользоваться можно, но осторожно. Главное — не переусердствовать. Обязательно спрашивайте у администратора, когда последний раз менялись лампы и есть ли на них сертификаты. Каждая лампа имеет определенную наработку часов, при которой происходят изменения ультрафиолетового спектра. От этого зависит воздействие на кожу и дальнейшее ее перерождение. Если вернуться к фототипам кожи, то блондинкам и рыжеволосым лучше воздержаться. А если все же пошли в солярий, то начинать необходимо с минимального времени, увеличивать его постепенно. Кстати, при некоторых дерматологических заболеваниях солярий необходим пациентам по медицинским показателям. Но если вы стали ходить в солярий и увидели негативные изменения на коже, нужно сразу же прекратить процедуры и обратиться к врачу. А вообще в некоторых зарубежных странах солярий запретили после того, как было доказано, что с появлением солярия выросла заболеваемость раком кожи. В нашей стране такого исследования не проводилось.
Еще один любопытный факт, который выявили при исследованиях в Европе, — после сушки гель-лака ультрафиолетовыми лампами, возрастал риск заболевания подногтевой меланомы. Сейчас, правда, в основном, используют современные светодиодные лампы. Они еще относительно безопасные. Так что, когда ходите на маникюр, спрашивайте, какими лампами вам сушат ногти. Ультрафиолетовые, также как и в соляриях, должны периодически меняться.
— Безопасны ли косметические процедуры для лица — пилинги, например?
— На чистой коже и, если на лице нет родинок, то все нормально. А если есть родинки, на которых растут волосы, химический пилинг проводить не рекомендуется. Он может привести к ее перерождению. И ни в коем случае не выдергивайте волоски с родинки. Их можно только аккуратно подрезать маникюрными ножницами, но не выдергивать.
Главное — настрой
— Можно ли считать рак кожи приговором?
— Конечно нет. Есть много положительных примеров, когда люди перебарывают болезнь. И здесь многое зависит даже не от врача и прописанных лекарств, а от настроя пациента. Я много раз видел в своей практике, когда пациент опускал руки, и у него на начальных стадиях была быстрая прогрессия. А есть и обратные примеры, когда пациенты живут годами с метастатической меланомой так, как люди, например, с сахарным диабетом. Позитивный настрой человека на выздоровление приводит к тому, что организм сам борется с болезнью. Кстати, новые имуноонкологические препараты направлены на то, чтобы запустить иммунную систему на борьбу с измененными раковыми клетками. То есть получается, что не препарат борется с раком, а запускается наша иммунная система. То, что в голове у человека, тоже может запустить иммунную систему. Положительный настрой прибавляет проценты к выздоровлению. Нельзя замыкаться в себе. Есть даже группы в соцсетях, где пациенты с таким же заболеванием общаются друг с другом. Важно, чтобы и лечащий врач вселял надежду. Если он несет негатив, то лучше обратиться к другому специалисту. Мы понимаем, что даже, если вылечить пациента уже нельзя, нужно облегчить, а не утяжелить его состояние.
Кстати
Бесплатно проконсультироваться с врачами-онкологами можно заочно, не выходя из дома. Люди могут сфотографировать родинку или новообразование на коже и отправить ее через соцсети медикам. В ответ им дадут предварительное заключение и посоветуют, нужно ли обращаться по данному вопросу к специалистам или нет. Профиль в Instagram — oncodermatologist.
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