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Ученые выяснили, как правильно лежать во сне
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Ученые выяснили, как правильно лежать во сне 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Правильное положение во время ночного отдыха, по мнению экспертов, улучшает состояние человека во время бодрствования.
Ученые выяснили, что нужно для того, чтобы человек чувствовал себя бодрым и здоровым. Оказалось, что для этого необходимо правильно составить расписание ночного отдыха и строго соблюдать циркадные ритмы (циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи — прим. ред.).
Эксперты утверждают, что еще одним важным фактором является поза во сне. Для правильного положения головы и шеи нужны специальные подушки. Ученые советуют для наиболее полного и быстрого расслабления подкладывать подушку под ноги тем людям, которым удобнее спать на спине.
Самым нежелательным положением для сна эксперты считают отдых на животе. Считается, что во время сна в таком положении внутренние органы человека испытывают серьезную нагрузку. Итоги исследования опубликованы на Science Alert.
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