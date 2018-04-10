Ученые выяснили, как правильно лежать во сне 

Правильное положение во время ночного отдыха, по мнению экспертов, улучшает состояние человека во время бодрствования.
Ученые выяснили, что нужно для того, чтобы человек чувствовал себя бодрым и здоровым. Оказалось, что для этого необходимо правильно составить расписание ночного отдыха и строго соблюдать циркадные ритмы (циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи — прим. ред.).
Эксперты утверждают, что еще одним важным фактором является поза во сне. Для правильного положения головы и шеи нужны специальные подушки. Ученые советуют для наиболее полного и быстрого расслабления подкладывать подушку под ноги тем людям, которым удобнее спать на спине.
Самым нежелательным положением для сна эксперты считают отдых на животе. Считается, что во время сна в таком положении внутренние органы человека испытывают серьезную нагрузку. Итоги исследования опубликованы на Science Alert.