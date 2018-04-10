Как бороться с аллергией на солнце

Аллергия на солнце, или фотодерматит, развивается, если в иммунной системе человека имеются нарушения, из-за которых организм воспринимает солнечное излучение как враждебное. В результате даже после короткого пребывания на солнце появляются покраснение, шелушение, сыпь, отек и зуд.

Фотодерматит может возникнуть у тех, кто уже имеет аллергию на шоколад, орехи и кофе, у детей, у людей, не окрепших после болезни или страдающих хроническими заболеваниями (особенно почек, печени и эндокринной системы), у пожилых. Склонность к такой аллергии способна передаваться по наследству. Реакция может быть вызвана приемом различных лекарств, трав (например, зверобоя) и продуктов, содержащих вещества, повышающие восприимчивость к солнечному излучению. Среди них некоторые антигистаминные средства. Повышают риск развития аллергии и солнечных ожогов антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства, жаропонижающие и обезболивающие, противогрибковые лекарства, диуретики, оральные контрацептивы, антидепрессанты. Причем чувствительность к солнцу может сохраняться и после отмены препаратов.

Алкоголь, особенно шампанское и вино, острая пища, свежевыжатые соки (в частности, морковный и сок цитрусовых), петрушка, укроп, сельдерей, щавель, фенхель, инжир — все это не нужно употреблять, если вы собираетесь выйти на солнце.

Наталия Гайдаш к. м. н., дерматолог, косметолог

— Нужно обратить внимание на парфюмерию и косметические средства: эфирные масла (бергамота, апельсина, лаванды, вербены, мускуса, сандалового дерева, розмарина), а также гликолевая, салициловая и другие кислоты делают кожу более реактивной к солнцу. Поэтому в состав духов и туалетной воды, кремов и лосьонов, дезодорантов, губных помад, которыми вы пользуетесь весной и летом, эти вещества входить не должны.

Людям с фоточувствительной кожей следует с момента появления первых солнечных лучей пользоваться солнцезащитными средствами с высоким фактором защиты — от 30 в черте города и от 50 и выше, если вы собираетесь на пляж. Обновлять средство нужно каждые полтора часа. Находиться на открытом воздухе (например, играть в активные игры, купаться или работать в саду) рекомендуется до 10 утра и после 16.00. В остальное время нужно использовать тент, носить головные уборы, солнечные очки и одежду, по максимуму защищающую кожные покровы.

Все люди, страдающие от аллергии на солнце, быстро «сгорающие», а также светлокожие, со светлыми волосами и глазами входят в группу риска по меланоме. Это самый агрессивный рак кожи. Я настоятельно рекомендую всем посетить специалиста и провести диагностику кожи перед началом летнего сезона.