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Как уберечь себя от клещей
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Как уберечь себя от клещей 

Рамблер 1 час назад
В нашей фотогалерее основные правила, которые помогут вам избежать укуса клеща.
1/6  Клещи широко распространены в Москве и Московской области. И появляются они сразу после того, как сходит снег. Если у вас есть питомец, будьте особо внимательны — он может "принести" паразита домой в своей шерсти. Клещи в Московской области редко переносят энцефалит, в основном — болезни Лайма и туляремии.
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2/6  Большинство людей убеждено, что клещи прыгают сверху — сползают с деревьев, но это не так. Помимо падения вам на голову с ветки, они еще запросто способны "прицепиться", выбравшись из травы. Так что первым и одним из самых важных правил является правильно подобранная одежда и обувь.
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3/6  Если вы собираетесь гулять по траве или вовсе отправиться в лес, подумайте о том, чтобы большая часть вашего тела была закрыта: обязательно наденьте головной убор, кофту с длинными рукавами и обувь, которая будет закрывать ноги полностью.
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4/6  Если же такой вариант вам не подходит, приобретите специальное распыляющее средство, защищающее от клещей и, кстати, других маленьких вредителей. Обработайте открытые участки кожи и одежду, чтобы на ней не принести клеща домой. После прогулки обязательно осмотрите одежду и кожу.
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5/6  Если вы все же не смогли уберечься от клеща, вам необходимо как можно быстрее извлечь его. Захватите его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, поверните тело клеща вокруг оси, извлеките его из кожных покровов;
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6/6  место укуса продезинфицируйте любым, пригодным для этих целей, средством; после извлечения клеща тщательно вымойте руки с мылом; если останется черная точка (отрыв головки или хоботка) обработайте 5% йодом и оставить до естественной элиминации. Клеща желательно отвезти в лабораторию для проверки на предмет инфекций.
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Снег почти весь сошел — с одной стороны это не может не радовать, а с другой — говорит о том, что настал сезон клещей. Наиболее активны эти паразиты весной и осенью. Поймать клеща — в большинстве случаев, увы, означает оказаться в зоне риска заражения серьезными инфекционными заболеваниями, такими как клещевой энцефалит (Москва и область считаются благоприятной территорией, на которой угроза клещевого энцефалита минимальна), туляремия и болезнь Лайма, например. Эти недуги протекают очень болезненно, поэтому стоит постараться максимально огородить себя от такой угрозы. Если вы все же поймали клеща, незамедлительно обратитесь к врачу!
В нашей фотогалерее основные правила, которые помогут вам избежать укуса клеща.
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