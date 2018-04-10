Как уберечь себя от клещей 

Снег почти весь сошел — с одной стороны это не может не радовать, а с другой — говорит о том, что настал сезон клещей. Наиболее активны эти паразиты весной и осенью. Поймать клеща — в большинстве случаев, увы, означает оказаться в зоне риска заражения серьезными инфекционными заболеваниями, такими как клещевой энцефалит (Москва и область считаются благоприятной территорией, на которой угроза клещевого энцефалита минимальна), туляремия и болезнь Лайма, например. Эти недуги протекают очень болезненно, поэтому стоит постараться максимально огородить себя от такой угрозы. Если вы все же поймали клеща, незамедлительно обратитесь к врачу!
В нашей фотогалерее основные правила, которые помогут вам избежать укуса клеща.