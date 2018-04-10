Как уберечь себя от клещей 

1/6 Клещи широко распространены в Москве и Московской области. И появляются они сразу после того, как сходит снег. Если у вас есть питомец, будьте особо внимательны — он может "принести" паразита домой в своей шерсти. Клещи в Московской области редко переносят энцефалит, в основном — болезни Лайма и туляремии. depositphotos.com Фото:

2/6 Большинство людей убеждено, что клещи прыгают сверху — сползают с деревьев, но это не так. Помимо падения вам на голову с ветки, они еще запросто способны "прицепиться", выбравшись из травы. Так что первым и одним из самых важных правил является правильно подобранная одежда и обувь. depositphotos.com Фото:

3/6 Если вы собираетесь гулять по траве или вовсе отправиться в лес, подумайте о том, чтобы большая часть вашего тела была закрыта: обязательно наденьте головной убор, кофту с длинными рукавами и обувь, которая будет закрывать ноги полностью. depositphotos.com Фото:

4/6 Если же такой вариант вам не подходит, приобретите специальное распыляющее средство, защищающее от клещей и, кстати, других маленьких вредителей. Обработайте открытые участки кожи и одежду, чтобы на ней не принести клеща домой. После прогулки обязательно осмотрите одежду и кожу. depositphotos.com Фото:

5/6 Если вы все же не смогли уберечься от клеща, вам необходимо как можно быстрее извлечь его. Захватите его пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, поверните тело клеща вокруг оси, извлеките его из кожных покровов; depositphotos.com Фото: