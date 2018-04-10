Какая минеральная вода опасна для мужчин 

Принято считать, что для организма полезно пить побольше воды. Но не всем из нас хочется потреблять обычную питьевую воду без всяких примесей. Многие предпочитают ей минералку, которая якобы еще и содержит полезные для здоровья вещества. Между тем не так уж она и полезна, особенно для мужчин. Дело в том, что некоторые виды минеральной воды губительно влияют на потенцию.
Минеральная вода и мужские функции
Минералка — это вода с добавлением различных веществ. Иногда они присутствуют в ней от природы, иногда добавляются искусственным путем. Данные вещества могут оказывать совершенно различное влияние на мужской организм.
Не так давно британские ученые провели исследование влияния различных напитков на физическое и психологическое состояние мужчин, в частности на их метаболизм и половые функции. Они пришли к выводу, что ряд напитков на основе минеральной воды является для представителей сильного пола нежелательным. Вот их перечень.
Вода с повышенным содержанием солей
Если вы пьете минералку, в которой много солей, например, натрия, говорят исследователи, то вода задерживается в организме и нарушается кислотно-щелочной баланс, что ведет к повышению артериального давления и — при регулярном употреблении таких напитков — нарушению кровообращения, в том числе и в органах малого таза. У мужчины, который злоупотребляет «соленой» минералкой, могут возникнуть проблемы с эрекцией.
Газированная вода
Минеральная вода часто еще бывает и газированной. А значит, в ней присутствуют кислоты. Чаще всего это синтетическая углекислота, которая никакой пользы здоровью не несет, зато вымывает из организма кальций, что ведет не только к развитию остеопороза, но и к снижению уровня тестостерона — главного мужского гормона, отвечающего в том числе и за либидо. К тому же сперматозоиды в кислой среде гибнут, говорят британские ученые.
Сладкая вода
Как выяснили британские сексологи, в сладкой газировке, пусть даже на основе минеральной воды, содержится огромное количество сахара, который провоцирует скачки давления и стимулирует выработку «лишнего» инсулина, а тот просто убивает сперматозоиды. При злоупотреблении сладкой водой появляется избыточный вес, соответственно в организме возрастает уровень выработки эстрогена — женского полового гормона, а выработка тестостерона, напротив, подавляется.
Минеральная вода с искусственными добавками
Нередко в минералку добавляют различные химические вещества — красители, консерванты, усилители вкуса. Помимо всего прочего, это может привести и к проблемам с потенцией.
Сахарозаменители, например, по утверждению британских исследователей, снижают уровень серотонина, влияющего на либидо. Как-то к сексологу обратилась молодая пара по поводу снижения полового влечения. В ходе «расследования» выяснилось, что пациенты постоянно употребляли напитки, в состав которых входил подсластитель аспартам. Это вещество угнетало функции допамина — нейромедиатора, отвечающего в том числе и за сексуальность. Отсюда и снижение либидо.
Что лучше пить для потенции?
Специалисты советуют потреблять в основном чистую питьевую воду. Способствует повышению потенции зеленый чай — в нем содержатся вещества, увеличивающие выработку тестостерона. Что же касается минеральной воды, то уровень ее минерализации должен составлять не более 0,5-1 грамма на литр. Обычно это столовая минеральная вода. А вот лечебную или лечебно-столовую воду лучше пить только по рекомендации врачей.
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