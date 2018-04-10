Что произойдет, если заниматься йогой неправильно

Йога — древнее искусство не только тренировки физического тела, но и духовного, целый комплекс всевозможных упражнений для поддержания себя в надлежащем состоянии. Йога стала крайне популярна в последние несколько лет, и сейчас уже весьма отличается от традиционного восточного искусства. Но всегда ли йога полезна, и всегда ли она помогает организму? Мы рассмотрим эволюцию йоги и разберем, стоит ли заниматься йогой, и как это делать верно.

Почему вам может быть нельзя заниматься йогой?

К сожалению, как бы не рекламировалась йога как способ оздоровления организма, она в большинстве случаев только ухудшит ситуацию, а не улучшит. Не зря еще в древности йогой занимались только наиболее здоровые и психически уравновешенные люди, ведь она иногда предполагает крайне тяжелые нагрузки, с которыми организм больного человека не способен справиться. Психический аспект также не менее важен — йога требует крайней сосредоточенности на своих действиях.

Лишний вес — не повод идти в обычную группу йоги. Вам нужна йога для похудения, потому что обычная слишком сильно будет нагружать ваши суставы — в результате чего может истончиться хрящ. Если же у вас нет выбора, то проконсультируйтесь с преподавателем, вероятно, он сможет помочь вам подобрать индивидуальную программу.

Проблемы с позвоночником тоже не показание к занятиям йогой. Грыжи, сколиоз, проблемы с позвоночными дисками — все это может сыграть очень плохую роль в ваших занятиях йогой. Людям с проблемами позвоночника крайне противопоказана хатха — йога, и стоит заниматься исключительно в индивидуальном порядке, ведь йога не прощает даже самых малейших ошибок.

Гормональный дисбаланс, или же слишком юный или же большой возраст также не самый лучший выбор для йоги. Некоторые упражнения оказывают сильное влияние на гормональную систему, поэтому крайне важно заниматься с тренером, который индивидуально подберет и адаптирует вам асаны.

Стресс тоже входит в список вещей, которые не поощряются в занятиях йогой. Очень много техник в йоге построены на спокойствии и медитации, что во время стресса или депрессии может только углубить ваши переживания. Сначала стоит посетить психотерапевта, и только потом отправляться к йогу.

Слабые мышцы также могут привести к тотальному краху перед своим собственным здоровьем. У вас должен быть сильный мышечный корсет, а в особенности должны быть укреплены мышцы шеи и поясницы — именно на них приходится большая часть нагрузки в силовых асанах.

Йога также не рекомендована людям с высоким уровнем артериального давления и болезнями сердца. Йога, как крайне тяжелый вид физической активности, нагружает сердце до предела — и если у вас были обнаружены такие болезни как пролапс клапанов, порок сердца и прочие, то стоит задуматься, хотите ли вы поискать более щадящий вид нагрузки, который не будет так сильно нагружать ваше сердце. Запрет же для людей с высоким артериальным давлением обусловлен тем, что давление весьма сильно повышается при занятии йогой, как и общий тонус тела, что может привести к плохому самочувствию и даже попаданию в больницу.

А если нет противопоказаний?

И даже если вы абсолютно здоровы, не забывайте, что адекватная, комфортная, правильная йога не должна вызывать у вас дискомфорта — ни физического, ни морального. Наращивайте нагрузку постепенно — таким образом вы избежите ошибок начинающих, думающих, что йога должна сопровождаться болью и неприятными ощущениями. К счастью, это не так. Если вы ощущаете сильную слабость, у вас резкие перепады давления через несколько часов после занятия, у вас кружится голова или же появляются черные пятна в глазах, то стоит прекратить занятие, или же сменить тренера. Йога крайне многогранна, и использование техник, не подходящих для вашего организма, может нанести ему весьма сильный вред — известны случаи, когда причиной сердечных приступов или кислородного голодания мозга была неправильно подобранная техника занятий йогой.

Главное помнить, что при любом признаке недомогания, будь то болезнь или же результат занятий йогой, необходимо прекратить занятия и обратиться в первую очередь к инструктору, чтобы тот сменил вашу программу или же помог адаптировать ее.

Нюансы в занятиях йогой

Йога, как искусство развития не только ментального, но и физического тела, предполагает полный комфорт в одежде занимающегося. Прежде чем начинать занятия, убедитесь, что ваша одежда не мешает вам и не стесняет движения, иначе ваши занятия йогой могут привести к печальным последствиям, таким как нарушение работы сосудов, травмированные кожные покровы и прочие. Следите за тем, чтобы ваше положение в пространстве не причиняло вам неудобств. Если вчера или сегодня с утра вы чувствовали себя не очень хорошо, то занятие стоит перенести. Так же не стоит заниматься йогой, если у вас температура, или же вы пьете сильнодействующие препараты. Будьте осторожны и берегите себя и свое здоровье.

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