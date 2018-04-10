От кремов против экземы становится только хуже

По мнению экспертов, крема для лечения экземы в реальности делают ситуацию только хуже. И людям необходимо отказаться от этих средств ради своего здоровья. Многие люди, которые пытались лечить экзему специальными кремами со стероидами, замечали одну особенность. На первом этапе эти противовоспалительные средства успешно избавляли человека от характерных симптомов расстройства кожи, Однако с годами требовалось применять всё более мощные средства, и всё равно — кожа переставала на них реагировать. Существует неоднозначное теория о том, что сухость и шелушение кожи вызываются не столько самой экземой, сколько стероидными кремами, которые применяются для лечения. Впервые эту теорию опубликовали в 1978 году в издании International Journal of Dermatology. Ее авторы полагали, что кожа привыкает к стероидам, и после прекращения их использования развивается реакция, из-за которой симптомы экземы ухудшаются. Единственный способ разбить этот порочный круг — полная приостановка использования кремов со стероидами. Известный американский дерматолог доктор Марвин Раппопорт, который называет эту болезнь «синдромом красной жгучей кожи», рассказывает о более чем 4 000 пациентах с экземой, которых он лично снял с зависимости от стероидных кремов.

"Крема для лечения экземы на основе стероидов не дают клеткам кожи производить химические вещества, вызывающие воспаления, которые выделяются, когда кожа реагирует на аллергены или раздражители, — объясняет эксперт. — Это происходит за счёт сужения кровеносных сосудов, снабжающих кожу. В течение нескольких лет использования подобных кремов, особенно при высоких дозировках, кровеносные сосуды сужаются, и кожа становится хронически красной. Люди считают это проявлением экземы, но перед нами сосудистая проблема. Если кожа потребляет стероиды, то она начинает, что называется, гореть и краснеть. Снимите пациента со стероидных кремов, и со временем проблема исчезнет". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)