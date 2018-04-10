Чем опасно воспаление десен и как правильно лечить зубы

О том, как держать зубы в идеальном состоянии, и почему важна последовательность стоматологических процедур, корреспонденту «МИР 24» рассказала врач-стоматолог высшей категории, член Евразийской ассоциации челюстно-лицевой хирургии Лилия Кузменкова.

Если зубной врач перед тем как приступить к лечению, спросит, какими заболеваниями вы переболели, и заставит измерить давление, не удивляйтесь — видимо, вы попали в руки к хорошему специалисту, уверяет Лилия Кузменкова. А вот формулировки с порога «какой зуб болит», по словам эксперта, стоит остерегаться.

«Во-первых, грамотный врач никогда не посадит в кресло пациента без полного сбора анамнеза о состоянии здоровья пациента. Вас не должно удивлять, если на приёме у врача-стоматолога вам измеряют давление, или детально расспрашивают о сопутствующих заболеваниях, не касающихся зубов. Вас наоборот должна удивить ситуация: «Здравствуйте. Какой зуб болит? Хорошо, сейчас вылечим». Мое профессиональное мнение: доктор не имеет никакого права сажать в кресло пациента и лечить его, если он не поинтересовался общим состоянием здоровья, не собрал информацию», — говорит врач.

По словам Кузменковой, поход к стоматологу должен начинаться с профессиональной гигиены. Многие считают чистку зубов необязательной процедурой, на которой точно можно сэкономить. Однако врач предупреждает: люди, которые игнорируют профессиональную чистку, страдают кариесом и воспалением десен, причем, последнее нередко становится причиной серьезных заболеваний жизненно важных органов.

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«Вся стоматология всегда начинается с профессиональной гигиены полости рта. У нас во рту находится больше 700 видов микроорганизмов. Многие считают, что зубной камень и налёт — это чисто эстетическая проблема. Но, увы, это не так. В случаях, когда профессиональная чистка игнорируется, мы, врачи, обязательно находим множественный кариес и воспаленные десны. Все вроде бы знают о том, что зубочелюстная система — часть организма, но такое чувство, что все об этом забывают. В представлении людей зубы — это что-то отдельное. Но в организме все взаимосвязано. И если есть воспаление десны, то микроорганизмы с током крови будут «гулять» по всей кровеносной системе, и эта инфекция может попасть в любой орган, и «осесть» там», — пояснила Кузменкова.

Чистить зубы нужно и в домашних условиях, но не только с помощью пасты и щетки. Необходимо использовать зубную нить и ирригатор, говорит стоматолог. Если врач диагностировал воспаление десны, то, в-первую очередь, он должен его «погасить». И лишь после этого приступать к лечению. В сложных случаях оно может длиться больше года, уверяет стоматолог.

«Следующий этап — санирование полости рта. То есть лечение. На этом этапе врач должен пролечить вам все зубы, которые в этом нуждаются. Обычно разрабатывается пошаговый план лечения. В сложных случаях он может занимать больше года. Вслед за лечением зубов может идти как исправление прикуса, так и имплантация с последующим ортопедическим лечением. Если вы замахнулись на идеальный результат, и речь идет о белоснежной улыбке, то сначала врач проведет вам отбеливание, чтобы в дальнейшем цвет коронок совпадал с отбеленными зубами», — добавила Кузменкова.

Но даже если ваши зубы прошли все этапы лечения, не забывайте посещать стоматолога раз в полгода.

«Далеко не все понимают, что лечение зубов — это долгий процесс, поэтому начинать нужно прямо сейчас. Этап за этапом. Представьте себе конечный результат — вы здоровы и красивы. Главное — раз в 6 месяцев посещать стоматолога с целью профессиональной гигиены полости рта», — добавила врач.

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