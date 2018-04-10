Ещё
Чем опасно воспаление десен и как правильно лечить зубы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чем опасно воспаление десен и как правильно лечить зубы 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
О том, как держать зубы в идеальном состоянии, и почему важна последовательность стоматологических процедур, корреспонденту «МИР 24» рассказала врач-стоматолог высшей категории, член Евразийской ассоциации челюстно-лицевой хирургии Лилия Кузменкова.
Если зубной врач перед тем как приступить к лечению, спросит, какими заболеваниями вы переболели, и заставит измерить давление, не удивляйтесь — видимо, вы попали в руки к хорошему специалисту, уверяет Лилия Кузменкова. А вот формулировки с порога «какой зуб болит», по словам эксперта, стоит остерегаться.
«Во-первых, грамотный врач никогда не посадит в кресло пациента без полного сбора анамнеза о состоянии здоровья пациента. Вас не должно удивлять, если на приёме у врача-стоматолога вам измеряют давление, или детально расспрашивают о сопутствующих заболеваниях, не касающихся зубов. Вас наоборот должна удивить ситуация: «Здравствуйте. Какой зуб болит? Хорошо, сейчас вылечим». Мое профессиональное мнение: доктор не имеет никакого права сажать в кресло пациента и лечить его, если он не поинтересовался общим состоянием здоровья, не собрал информацию», — говорит врач.
По словам Кузменковой, поход к стоматологу должен начинаться с профессиональной гигиены. Многие считают чистку зубов необязательной процедурой, на которой точно можно сэкономить. Однако врач предупреждает: люди, которые игнорируют профессиональную чистку, страдают кариесом и воспалением десен, причем, последнее нередко становится причиной серьезных заболеваний жизненно важных органов.
Не возникает просто так  Как узнать о раке желудка
«Вся стоматология всегда начинается с профессиональной гигиены полости рта. У нас во рту находится больше 700 видов микроорганизмов. Многие считают, что зубной камень и налёт — это чисто эстетическая проблема. Но, увы, это не так. В случаях, когда профессиональная чистка игнорируется, мы, врачи, обязательно находим множественный кариес и воспаленные десны. Все вроде бы знают о том, что зубочелюстная система — часть организма, но такое чувство, что все об этом забывают. В представлении людей зубы — это что-то отдельное. Но в организме все взаимосвязано. И если есть воспаление десны, то микроорганизмы с током крови будут «гулять» по всей кровеносной системе, и эта инфекция может попасть в любой орган, и «осесть» там», — пояснила Кузменкова.
Чистить зубы нужно и в домашних условиях, но не только с помощью пасты и щетки. Необходимо использовать зубную нить и ирригатор, говорит стоматолог. Если врач диагностировал воспаление десны, то, в-первую очередь, он должен его «погасить». И лишь после этого приступать к лечению. В сложных случаях оно может длиться больше года, уверяет стоматолог.
«Следующий этап — санирование полости рта. То есть лечение. На этом этапе врач должен пролечить вам все зубы, которые в этом нуждаются. Обычно разрабатывается пошаговый план лечения. В сложных случаях он может занимать больше года. Вслед за лечением зубов может идти как исправление прикуса, так и имплантация с последующим ортопедическим лечением. Если вы замахнулись на идеальный результат, и речь идет о белоснежной улыбке, то сначала врач проведет вам отбеливание, чтобы в дальнейшем цвет коронок совпадал с отбеленными зубами», — добавила Кузменкова.
Но даже если ваши зубы прошли все этапы лечения, не забывайте посещать стоматолога раз в полгода.
«Далеко не все понимают, что лечение зубов — это долгий процесс, поэтому начинать нужно прямо сейчас. Этап за этапом. Представьте себе конечный результат — вы здоровы и красивы. Главное — раз в 6 месяцев посещать стоматолога с целью профессиональной гигиены полости рта», — добавила врач.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Метод Зырянова: как прожить в месяц на 1,5 тысячи рублей Макароны помогут похудеть Пищевое преступление: как правильно разговляться
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото «усатой» красотки возбудили Сеть44
Отец показал голое фото Бузовой52
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам31
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой3
Идеальный старт: что нужно сделать перед сексом4
Видео
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
04:36
Маргарита Грачева показала, как лечится и живет
Звёзды
03:11
С кем живут звёздные лесбиянки Голливуда
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
00:45
Катчер откровенно рассказал о разводе с Деми Мур
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение