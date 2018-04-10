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Чем опасны летние отеки
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Чем опасны летние отеки 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Статистика свидетельствует о том, что каждый городской житель страдает отеком нижних конечностей. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что, если туфли плотные, то вечером на коже остаются глубокие вмятины. Они начинают проявляться у женщин в возрасте тридцати лет из-за гормонального нарушения, а жаркая погода ослабляет тонус сосудов в нижних конечностях. От употребления в знойный день огромного количества жидкости расширяются венозные сосуды, избыток воды накапливается в тканях. Сахар в газированном напитке задерживает жидкость в клетках и кровь сгущается. Жажды снова возникает. От избытка углеводов образуется подкожный жир, увеличивается нагрузка на организм, что приводит к развитию отеков. Они проявляются от повышенной физической нагрузки от уличной жары, что приводит к сгущению крови. От длительного положения ног при сидении или стоянии до восьми часов в жару, сосуды расширяются, что вызывает отечность конечностей. Тесная обувь с высокими каблуками и большим количеством ремешков давит на расширенные вены, и нарушает кровообращение в капиллярах. На развитие отечности влияют заболевания сосудистой системы, плоскостопие и расширение вен. Профилактические меры по устранению отеков состоят в коррекции питания и водного режима. Летом блюда должны быть легкими, но сытными. Исключаются консервы и копченые изделия. Не допускается употребление алкоголя, сладких и газированных напитков, что позволит улучшить водный баланс в клетках. Для улучшения оттока крови в венах делают упражнение: лежа на спине, поднимают ноги вверх под углом 30 градусов, чтобы опереться об стену. Также окажет помощь ногам контрастный душ. От чередования горячей и холодной воды укрепляются вены, и усиливается тонус сосудов. Ранее эксперты доказали опасность летних отеков.
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