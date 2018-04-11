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Врачи рассказали, чем опасна бессонница
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Врачи рассказали, чем опасна бессонница 

МедикФорум 22 минуты назад
Фото: МедикФорум
Национальный институт здоровья США сообщил о том, что было доказано, что бессонница очень опасна для здоровья. Ученые провели тесты, которые доказали влияние проблем со сном на разные органы человеческого тела. Как удалось узнать сайту МедикФорум, в исследовании приняли участие 20 здоровых добровольцев, возраст которых варьировался от 22 до 72 лет. Добровольцы прошли полное обследование, которое показало, как проблемы со сном влияют на здоровье. При этом, оказалось, что влияет на состояние организма даже одна ночь без сна, все дело в том, что за такой даже короткий срок в организме сильно увеличивается концентрация бета-амилоида — белка, формирующего бляшки в мозге больных. Так, оказалось, что одна ночь без сна может привести к появлению болезни Альцгеймера. Это такое заболевание, которое возникает у пожилых людей и приводит к проблемам с памятью и работой мозга. Теперь же ученые уверены, что оно может развиваться именно из-за проблем со сном, даже, если это была разовая проблема. А если эта проблема происходит регулярно, то бета-амилоид накапливается в тканевой жидкости мозга в результате естественной жизнедеятельности клеток. Во время тестов исследователи выяснили, что у всех добровольцев количество белка увеличивалось вне зависимости от пола, возраста и генотипа участников. Таким образом была доказана опасность бессонницы. Ранее врачи доказалиновую опасность бессонницы.
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