Влажно — это важно: топ средств, спасающих кожу от засухи

«Апрель, апрель! На дворе звенит капель». Прав был Маршак — и наша кожа весной тоже просит о спасительной влаге. Объявляем бой обезвоживанию и превращаемся лицо в наливное яблочко.

Вода — дарит нам красоту и здоровье. Врачи советуют пить не менее двух литров чистой воды, однако и этого порой недостаточно для идеального состояния кожи. Тогда на помощь приходят отличные косметические средства, способные наполнить влагой даже самую истерзанную кожу.

Инновационный крем для ухода за тонкой и нежной кожей Крем от израильского бренда Mon Platinсодержит комплекс веществ, включающий в себя экстракт черной икры, гиалуроновую кислоту с добавлением коллагена, а также оливковое масло, масло авокадо и экстракты зеленого чая, ромашки и алоэ вера, которые легко и быстро впитываются в кожу лица, и максимально повышают уровень её увлажненности и эластичности. Средство интенсивно укрепляет и стимулирует коллагеновые клетки кожи лица и сохраняет природную эластичность кожи и предотвращает появление новых мимических морщин. Крем содержит подтягивающий комплекс LACTOMIDE, являющийся уникальным за счет структуры липосом, которые проникают в глубокие слои кожи, улучшая процесс впитывания и усиливая положительный эффект воздействия активных ингредиентов.

Сыворотка с гиалуроновой кислотой Сыворотка с гиалуроновой кислотой от итальянского профессионального косметического бренда EGIA за ночь насытит вашу кожу влагой и на утро подарит сияние и свежесть. День за днем воздействуя на глубокие слои кожи, гиалуроновая кислота и уникальный EGIA Е. С. А. -3 комплекс в составе средства вернут вашей коже упругость, ровный тон и эластичность. Сыворотка подходит для любого типа кожи, быстро впитывается и очень экономична в использовании — нескольких капель хватит для лица, шеи и декольте.

Интенсивная маска Hydraphase Intense Mask Уникальная маска лаборатории La Roche-Posay словно погружает кожу в термальную ванну с мощными увлажняющими компонентами. Текстура в виде освежающего крема-геля обеспечивает интенсивное увлажнение обезвоженной кожи, благодаря комбинации натриевой соли гиалуроновой кислоты, глицерина и специальных увлажняющих компонентов. А входящий в состав средства Структурин (экстракт белого сладкого люпина), активизирует синтез гидрофиксаторов, способствуя длительному увлажнению кожи. Уровень влаги восстанавливается, кожа обретает комфорт и мягкость.

Ампулы с гиалуроновой кислотой Глубоко увлажняющая, восстанавливающая сыворотка для лица от Cholley (Швейцария) — мощное средство против морщин с высокой концентрацией активных ингредиентов, оказывающее антиоксидантное и укрепляющее действие на кожу. Идеально подходит для интенсивного увлажнения и восстановления кожи, а также для повышения упругости. Оно богато гиалуроновой кислотой, аминокислотами и витаминами. С каждым днем кожа становится более молодой, сияющей и упругой.

Легкий крем Aqualia Thermal Легкий крем от VICHY способствует динамичному и равномерному распределению влаги во всех зонах кожи лица, устраняя мгновенно чувство стянутости, разглаживая линии обезвоженности, обеспечивая комфорт и свежесть кожи в течение всего дня. Природный дисахарид Л-карагиннан активирует фермент, который несет ответственность за межклеточный транспорт влаги. Гиалуроновая кислота, 0,2%, глубоко увлажняет эпидермис и улучшает тургор кожи. Запатентованный компонент — Aquabioryl™, 3% — обладает двойным действием: защищает кожу от обезвоживания, создавая на ее поверхности.

Бальзам Купероз-Контроль Ломкие сосуды и покраснение — не просто эстетический недостаток, а заболевание кожи. Поиск эффективных препаратов и методов лечения купероза становится все более актуален. Немецкие ученые в сотрудничестве с производителями инновационного косметического бренда Phyris (Германия) получили активное вещество из фермента термофильных бактерий. На его основе был создан препарат противокуперозного действия Бальзам Купероз-Контроль. Он укрепляет сосуды, устраняет покраснение, уменьшает сосудистую сетку, выравнивает цвет кожи, придает ей эстетичный внешний вид. Препарат усилен экстрактом красных водорослей, солодки, горной полыни, гинкго, центеллы, черники.

Ботаник-крем для лица «Зеленый чай» Экстракт зеленого чая известен своими очищающими, увлажняющими и матирующими свойствами, способен восстановить баланс кожи. Выращиваемый в Китае, зеленый чай — это возобновляемый, биоразлагаемый, натуральный ингредиент. Ценный экстракт этого растения получают путем естественного процесса выпаривания. Крем от лаборатории Garnier восстанавливает водный баланс кожи и заметно уменьшает жирный блеск.

BB крем-уход с тонирующим эффектом Легкая гелевая формула на водной основе сочетает лучшие свойства увлажняющего крема и тонального средства, маскирует недостатки, делает кожу свежей и сияющей. Эффект ВВ-крема от Maybelline «Мгновенное сияние» для сухой и нормальной кожи избавляет от 8 проблем одним движением: Cкрывает несовершенства; Наполняет сиянием; Придает гладкость; Сливается с тоном кожи; Увлажняет в течение дня; Придает ощущение свежести; Защищает от УФ (SPF 30); Без жирного блеска.

Натуральный увлажняющий фактор Сухая кожа, склонная к покраснениям, требует особого ухода. Нежная забота сыворотки «Натуральный увлажняющий фактор» от Teana поможет справиться с капризами самой тонкой и чувствительной кожи. Она мягко успокаивает раздраженные участки и уменьшает шелушение и сухость, а 3D гиалуроновая кислота восстанавливает баланс влаги и тонус. Сыворотка минерализует, успокаивает кожу, имеет выраженное капилляроукрепляющее действие.

Дневной фито-крем для лица от 35 лет Натуральные компоненты крема от «Чистой линии» активизируют выработку коллагена кожей, питают и сокращают морщинки. Кожа разглаживается, насыщается энергией, приобретает свежесть и здоровое сияние. В состав входят: вытяжка первоцвета, вытяжка вербены, комплекс ФИТОколлаген. В результате крем мгновенно увлажняет и разглаживает мелкие морщинки (уже через 16 дней), кожа становится упругой и подтянутой, а также увлажненной.