Советы и комплекс упражнений для тех, кто не может заставить себя пойти на тренировку

С приходом весны многих парней волнует несколько проблем: как весело провести выходные на природе, найти девушку. Но основной вопрос: как же привести тело в форму после «зимней спячки»? Сила в руках уже не та, пропала подтянутость, появилась одышка после подъема на третий этаж, да и майки сидят не так, как раньше. Некоторые и вовсе никогда не занимались, однако осознают важность тренировок, но не знают с чего начать, да и стоит ли. Конечно же, стоит. Более того, никогда не поздно начать работать над собой! Пусть процесс тренировок не самый простой, но поверь: результаты будут того стоить. К тому же скоро лето и надо готовиться к купальному сезону. Сегодня мы поговорим о том, как войти в мир фитнеса, если ты с ним не знаком или же не можешь заставить себя пойти на тренировку.

1. Эмоциональные проблемы

Перед тем, как говорить о программе тренировок, давай разберемся в том, что же мешает тебе начать заниматься своим телом. Первая причина — это страх, и поверь: с этим сталкивались многие. Допустим, твоя физическая форма оставляет желать лучшего и порождает множество комплексов и неуверенность в себе. Ты осознаешь, что на данный момент не сможешь даже подтянуться или пожать больше 40 кг при жиме лежа. Это грустно, не не критично, ведь все можно исправить. Придя в зал или на площадку, ты обнаружишь, что «здоровые» парни вовсе не начнут издеваться над тобой, тыкать пальцами и всячески третировать твои тренировки. Более того, обратившись за помощью, ты можешь получить подробную консультацию и даже неплохую программу для тренировок. Все с чего-то начинали, и то, что ты, сознавая несовершенства своего тела, пошел в зал, лишь добавит тебе чести. Побори свой страх, чтобы обрести тело своей мечты. Комплексы мешают жить, но уже через пару-тройку занятий они исчезнут.

Вторая проблема — это банальная лень. Зад настолько прирос к дивану, что ты боишься резко встать с него, чтобы не травмировать себя, разрушив эту связь. Возможно, ты думаешь, что, сидя на диете, сможешь привести тело в форму. Что же, в этом есть доля смысла, но удастся лишь похудеть и не более того. Останется дряблость, слабость в мышцах, а с годами ты начнешь расплываться в стороны, потому что отсутствует мышечный каркас. После работы очень хочется воссоединиться с любимым диваном и сериалом, но выдели час хотя бы для того, чтобы позаниматься дома; удели время себе. Если же после смены сил совершенно не остается, то начни с утренних тренировок. Мы прекрасно понимаем, насколько порой не хочется заставлять себя перенапрягаться, но уже через 2 недели фитнес войдет у тебя в привычку и тело само начнет «просить» нагрузку. Главное — пересилить себя и начать свой путь к идеальному телу. А в каком направлении идти, тебе подскажет BroDude.

2. Если ты решил начать с тренировки дома

Итак, начнем мы с тренировок в домашних условиях. Комплекс упражнений, о котором мы расскажем, поможет тебе подготовить тело к более суровым занятиям, и вскоре ты перейдешь на другой уровень. Также эти упражнения подходят и для тех, кто имеет неплохую физическую форму. 1. Разминка. Даже занимаясь дома, ты должен разогреть все мышцы перед тренировкой. Интенсивные круговые движения руками, прыжки на месте, скручивание туловища подготовят мышцы к усиленным нагрузкам. 2. Прыжки на скакалке. Возможно, сейчас тебе кажется, что скакалка не принесет никакой пользы и на ней можно прыгать бесконечно. Но ты ошибаешься. Прыжки на скакалке отлично тренируют мышцы ног, вестибулярный аппарат, помогают обрести выносливость. Продержись для начала хотя бы 3 минуты, затем увеличивай темп и время до тех пор, пока не сможешь свободно прыгать 10 мнут.

3. Отжимания. Основа основ домашних тренировок. Прими горизонтальное положение так, чтобы плечи, голова и таз были на одном уровне, затем согни руки в локтях, опустись настолько, чтобы между полом и грудью было около 2 сантиметров, затем выжми тело руками обратно. Для начала будет достаточно 3 подхода, затем увеличивай их до 5. Количество повторений зависит от физической формы, и даже если ты можешь отжаться меньше 10 раз, то не отчаивайся и продолжай тренировки: вскоре форма придет, и начнется рост. При каждом новом подходе старайся увеличивать количество повторений на 5. Отжимания помогают прокачать плечи, грудь, трицепс, укрепляют кисти рук и предплечья — универсальное упражнение в домашних условиях. Если ты не можешь отжаться ни одного раза, то начни укреплять мышцы, просто стоя в упоре лежа. И уже через пару недель ты сможешь отжаться около 5 раз. 4. Гантели. Необходимый инструмент для наращивания силы, который должен быть у каждого человека, предпочитающего тренировки в домашних условиях. Поговорим конкретно об упражнении на бицепс: встань ровно, ноги на ширине плеч, возьми гантели и поочередно каждой рукой делай подъемы к груди, сгибая руку в локте. Выполняй 4 подхода по 6-8 раз. Тот вес, с которым ты сумеешь выполнить именно такое количество повторений, и есть твой рабочий. При последнем подходе скинь около трети веса и сделай максимальное количество повторений для того, чтобы это упражнение было наиболее эффективным. Этот комплекс поможет укрепить бицепсы, грудь, предплечья. 5. Приседания. О ногах тоже не стоит забывать. И на помощь приходят простые, но эффективные приседания. Встань ровно, вытяни перед собой руки и присядь до такого уровня, чтобы бедра были параллельны земле. Тебе будет достаточно 3 подхода, для того чтобы почувствовать дрожь в ногах. А количество повторений для каждого индивидуально, не но ленись. 6. Пресс. И дома ты можешь накачать кубики, главное — это желание. Ничего сложного тут нет: ляг, согни ноги в коленях, положи руки за голову и поднимай корпус так, чтобы живот и грудь коснулись твоих ног. Для начала будет достаточно 3 подхода по 15 раз — со временем увеличивай количество повторений. 7 отговорок, чтобы не тренироваться дома

3. Если ты начал с уличных тренировок

Тут мы рассмотрим именно занятия на площадках, где есть турник и брусья. Это отличный способ укрепить тело, а в совокупности с домашней тренировкой ты добьешься максимальной эффективности. 1. Бег. Но для начала ты должен начать бегать. Да, мало кто любит это делать, но хороший плей-лист в твоем телефоне должен помочь в этом непростом начинании. Бег позволит разогреть тело перед тренировкой, к тому же это отличный способ улучшить работу сердечно-сосудистой системы, прокачать выносливость. 2. Турник. Если ты только-только начал свои тренировки, то возможно поначалу будет очень непросто подтягиваться. Начни с простого виса на турнике. Это укрепит хват и подготовит мышцы к будущим нагрузкам. Затем пытайся подтягивать тело к перекладине: повисни, не болтаясь, подтяни тело к перекладине так, чтобы ты сумел коснуться ее своим подбородком. В дальнейшем делай 3-4 похода, экспериментируй с хватом, чтобы развить различные мышцы и увеличить силу. Подтягивания укрепляют руки, плечи, пресс, грудь, мышцы спины, помогают проработать практически все тело. 3. Брусья. Тренировки на брусьях укрепляют плечи, трицепс, грудь, спину и позволяют довольно-таки быстро нарастить мышечную массу. Если на данный момент тебе тяжело выжать свое тело хотя бы раз, то начни с простых отжиманий. Также делай упражнения на статику: взобравшись на брусья, обопрись на руки, свесь ноги и продержись в подобном положении так долго, как только сможешь. Вскоре ты будешь способен делать до 4 повторений за раз, со временем увеличивая их количество. 3 подхода будут оптимальной цифрой. Программа уличных тренировок для начинающих

4. Если ты решил начать с тренировок в зале

Тут мы расскажем о программе тренировок, которая подойдет для тех парней, которые только-только начинают постигать занятия в тренажерном зале. Тренироваться необходимо 3 раза в неделю. День 1 Грудь: Жим лежа на скамье — 3 подхода по 6-8 повторений. Это упражнение укрепит и разовьет мышцы груди, параллельно укрепляя трицепс. Жим наклонной штанги — 3 подхода по 6 повторений. Разводка гантелей: ляг на горизонтальную скамью, возьми гантели около 10 кг и сделай разводы руками, чтобы растянуть грудь. Трицепс: Блочная тяга: начни с большего оптимального веса, сделай 2 подхода; затем уменьши вес на 3-5 кг, выполняй упражнение до конца без остановки, скидывая вес каждый раз, как дойдешь до предела. Жим гантели из-за спины: сидя на стуле, возьми гантель обеими руками и делай жим ею из-за спины. Это очень эффективное упражнение, которое позволит укрепить трицепсы. Пресс: Используя скамью для пресса, сделай 3-4 подхода по 15-20 раз; через некоторое время делай аналогичное упражнение с утяжелением (взяв в руки блин).

День 2 Спина: Блочная тяга к груди — делай 3-4 подхода с весом, который позволит совершить 6-8 повторений; в последнем подходе уменьши вес настолько, чтобы сделать около 10 повторений. Это упражнение позволит укрепить мышцы спины и плечи, побочно давая нагрузку на бицепс. Блочная тяга к поясу — также делай 3-4 подхода с аналогичным количеством повторений. Это упражнение укрепит спину, пресс, поясницу и разовьет широчайшие мышцы спины. Эти упражнения заменят становую тягу, которая может нанести вред здоровью, если начать ее делать без тренера или если твое тело не подготовлено к подобным нагрузкам. Бицепс: Для прокачки бицепса отдай предпочтение не гантелям, а грифу. Подъем олимпийского грифа гораздо эффективнее, укрепит хват и увеличит результативность. Поднимай руки к груди — оптимальный вес позволит сделать 6-8 повторений. Выполняй 3 подхода. Это упражнение позволит укрепить силу рук. Пресс: Повтор программы первого дня. День 3 Присяд — 3 подхода по 6-10 повторений. Начни с легкого веса, для того чтобы поставить технику; затем увеличивай нагрузку. Это упражнение укрепляет ноги, пресс, увеличивает общую выносливость. Поверь, не следует сразу же начинать с больших весов, потому что на следующее утро не сможешь встать с кровати. Жим ногами — делай 3 подхода по 6-10 повторений. Занятия на тренажере, где возможно делать жим ногами, позволят укрепить их мышцы и дадут возможность подготовиться к присяду. Плечи: сядь ровно на стул, возьми гантели и выжми вверх, затем опусти руки до такого положения, чтобы в локтях они образовали угол в 90 градусов; затем выжми гантели обратно. Делай 3 повтора по 6-8 раз. По материалам 1000sovetov.ru