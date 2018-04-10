10 упражнений для фитнеса в пробке

Пробки на дорогах — это то зло, с которым либо миришься, либо борешься, променяв автомобиль на велосипед или пешие прогулки. На второй путь решаются не все, поэтому во время пробок водители придумывают себя различные дела, дабы не скучать. Одно из таких дел — зарядка.

Корреспонденты сайта «Хорошие новости» совместно с фитнес-клубом «Х-прайд» подобрали несколько упражнений, которые можно выполнить за рулем, не выходя из машины. Все упражнения продемонстрированы профессиональными тренерами, так что смотрим и запоминаем.

Разведение рук в сторону с эспандером

Несколько упражнений нашей подборки выполняются со специальным эспандеров. Стоит он где-то 130-200 рублей, его можно найти в спортивных магазинах.

Данное силовое упражнение делается не в полную амплитуду (зависит от того, как много у вас места в машине). Напряжение получают дельтовидные мышцы (то есть плечевые), акцент на заднем пучке дельты.

Подъем рук вверх с эспандером

Особенность этого упражнения в том, что нижняя рука должна находиться в статичном напряжении и не двигаться, при этом другая двигается вверх. Потом руки меняются. В упражнении прокачиваются дельтовидные мышцы, акцент делается на переднем пучке дельты.

Подъем на бицепс с эспандером

Силовое упражнение. Одна рука в статике, другая сгибается в локте, как на гифке. Лучше, конечно, сделать 2-3 подхода по 10 раз.

Отведение головы в сторону с упором руки

Отличное упражнение, чтобы размять и укрепить шею. Голову наклоняем сначала влево, потом вправо. Рука чуть давит на затылок. За счет этого создается нагрузка на шею и упражнение становится эффективнее. Новичкам можно выполнять его без рук.

Отведение головы назад и вперед с упором руки

Технология выполнения такая же, как и в предыдущем упражнении. Разница лишь в том, что голова наклоняется вниз и вверх.

Ротация

Это простое упражнение на растяжку плечевых связок. Нужно отвести прямую руку в сторону и поворачивать большой палец вверх и вниз.

Упражнение на трицепс

Руки за рулем часто затекают, а это упражнение поможет их размять. Достаточно завести поднятую руку за голову и второй рукой потянуть в сторону. С другой рукой повторить эту операцию.

Растяжка плеч

Руку отвести четко в сторону и ладонью второй руки давить на локоть. Повторить по возможности это упражнение с другой рукой.

Замок за спиной

Для этого упражнение, возможно, водителю нужно будет отстегнуть ремень безопасности. Сцепите руки в замок сзади и поднимите их так высоко, как можете. Повторить упражнение несколько раз.

Вакуум на пресс

Существует два варианта выполнения этого упражнения. Первый: надуваем живот максимально возможно на вдох, а на выдох стараемся, чтобы живот «прилип» к позвоночнику.

Второй вариант упражнения: нужно просто напрягать и расслаблять пресс несколько раз.

Тренер фитнес-клуба «Х-прайд» Владимир Филь также отмечает, что эти упражнения не заменят полноценную тренировку и советует желающим держать себя в тонусе и все-таки записаться в зал.