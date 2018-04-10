Висцеральный жир на животе: в чем его опасность

Жировые отложения, расположенные под мышцами пресса, называются висцеральными — они отличаются от обычного подкожного жира, так как состоят из жировых клеток другого типа. По мнению специалистов, именно висцеральный жир наиболее опасен для организма.

Откуда берется висцеральный жир?

Сотрудники Подразделения Человеческой Генетики Медицинского Исследовательского Совета (Университет Эдинбурга, Великобритания) во главе с доктором Ю-Инг Чау, проводя исследования на генетически модифицированных грызунах, обнаружили, что в эмбриональных клетках на поздних стадиях беременности происходит экспрессия гена Wt1.

Такие клетки как раз присутствуют в висцеральных жировых тканях. Они есть у каждого человека. Но на их количество могут влиять различные дополнительные факторы.

Так, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, стрессы и плохой сон вызывают увеличение количества висцерального жира. Некоторое влияние оказывает и генетика. Результаты исследования были изложены в журнале «Nature Cell Biology».

Какую опасность несет висцеральный жир?

В норме количество висцерального жира должно составлять не более 10% от всей жировой массы. Если норма завышена, жир, накапливаясь в брюшной полости, сдавливает внутренние органы, в том числе сердце, легкие, печень, поджелудочную железу. Прежде всего это ведет к усиленному сердцебиению и одышке. В мозг поступает недостаточное количество кислорода, что вызывает вялость и апатию. Нарушается весь жировой обмен, например, вырабатывается повышенное количество эстрогена. У мужчин ослабляется потенция, у женщин может начаться ранний климакс. Также последствиями пивного живота являются гипертония, диабет, атеросклероз, болезнь Альцгеймера, варикозное расширение вен, которое может развиться в тромбофлебит, инфаркт миокарда и онкологию.

Чаще всего переизбыток висцерального жира встречается у мужчин старше 45 лет и женщин старше 55 лет. Участники конгресса Европейского общества кардиологов заявили об опасности этого типа жировых отложений для здоровья. Так, у людей с нормальным весом, но большим животом уровень смертей от сердечно-сосудистых оказался в 2,75 раза выше, чем у людей с нормальным индексом массы тела и нормальным соотношением объема талии к объему бедер.

American Heart Association выяснила, что у пожилых женщин висцеральный жир оказывает пагубное влияние на сердечно-сосудистую систему даже в большей степени, чем классическая форма ожирения. В частности, наблюдалась прямая связь между избыточным накоплением висцерального жира и развитием астмы. Выяснилось, что при избытке этого жира приступы астмы бывают чаще. Медики пришли к выводу, что жировая прослойка вырабатывает вещества, заставляющие организм давать неадекватный иммунный ответ.

А датские специалисты доказали, что у женщин с большим количеством жира в области живота риск атеросклероза куда выше, чем у тех, у кого жировые отложения располагаются главным образом на бедрах и ягодицах.

Как узнать, есть ли у вас избыток висцерального жира?

Если у вас четкая, стройная талия, вам нечего опасаться. А вот если выпирает животик — риск имеется. Национальные Институты Здоровья (НИЗ) определили в группу риска женщин, объем талии которых более 88 сантиметров, и мужчин с объемом талии более 102 сантиметров.

Кстати, этот тип ожирения, как уже говорилось выше, встречается и у людей с нормальной массой тела. Если жир скапливается исключительно в брюшной полости, это свидетельствует о серьезных нарушениях метаболизма, говорят эксперты.

Как избавиться от висцерального жира?

Доктор Л. М. Саммерфилд в книге «Комплексный подход к управлению весом» предлагает четыре способа борьбы с висцеральным жиром. Прежде всего это физическая активность. Желательно не менее четырех раз в неделю по 40 минут заниматься бегом или аэробикой.

Второй способ — конечно, диета. Специалист советует перейти на рацион с пониженным содержанием углеводов или повышенным содержанием белка.

Третий метод — избегание стрессовых ситуаций. Понятно, что совсем избежать стрессов очень сложно, но можно снизить их воздействие с помощью медитативных техник, занятий спортом, приятных занятий, общения с близкими людьми.

Наконец, четвертый метод — нормализация сна. Постарайтесь, чтобы продолжительность вашего сна составляла не менее 7-9 часов (это индивидуально, но вы должны ощущать себя выспавшимся).

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