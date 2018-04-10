Москва 24 покажет, как спастись от сезонной аллергии

10 апреля в парке «Зарядье» состоится лекция главного аллерголога-иммунолога Москвы Александра Пампура. Тема встречи — «Пыльца, орехи и коты: как жить с аллергией».

Весна для аллергиков — сложное время. Но кроме сезонных факторов, мы круглый год сталкиваемся с аллергическими реакциями на продукты питания и лекарства, шерсть домашних животных, пыль и другие раздражители.

На лекции речь пойдет о том, что такое аллергия и как можно сгладить ее воздействие на организм. Слушатели получат ответы на вопросы: Каковы механизмы возникновения аллергии; Каковы основные симптомы аллергии; Что может вызывать аллергию; Как меняются подходы медицины к лечению аллергии; Как минимизировать риски заболевания аллергией; В какой ситуации следует обратиться к врачу-аллергологу.

Мероприятие пройдет в рамках лектория «Бегу к врачу», организованного департаментом здравоохранения города Москвы. Прямую трансляцию можно увидеть 10 апреля в 19:00 на этой странице.