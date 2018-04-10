Ещё
Москва 24 покажет, как спастись от сезонной аллергии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москва 24 покажет, как спастись от сезонной аллергии 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
10 апреля в парке «Зарядье» состоится лекция главного аллерголога-иммунолога Москвы Александра Пампура. Тема встречи — «Пыльца, орехи и коты: как жить с аллергией».
Весна для аллергиков — сложное время. Но кроме сезонных факторов, мы круглый год сталкиваемся с аллергическими реакциями на продукты питания и лекарства, шерсть домашних животных, пыль и другие раздражители.
На лекции речь пойдет о том, что такое аллергия и как можно сгладить ее воздействие на организм. Слушатели получат ответы на вопросы: Каковы механизмы возникновения аллергии; Каковы основные симптомы аллергии; Что может вызывать аллергию; Как меняются подходы медицины к лечению аллергии; Как минимизировать риски заболевания аллергией; В какой ситуации следует обратиться к врачу-аллергологу.
Мероприятие пройдет в рамках лектория «Бегу к врачу», организованного департаментом здравоохранения города Москвы. Прямую трансляцию можно увидеть 10 апреля в 19:00 на этой странице.
Москва24: последние новости
Диетологи назвали самые вредные крупы Минсельхоз предложил запретить растительные жиры во всех молочных продуктах Неженское дело: почему девочку не взяли в кружок компьютерной графики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орлову обвинили в порно и садо-мазо32
У полуголой Водонаевой оценили ягодицы8
5 самых верных мужчин по знаку зодиака3
Отец показал голое фото Бузовой53
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе1
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение