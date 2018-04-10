Вся правда о гормонах

Мария Аниканова , врач-невролог, топ-блогер ЖЖ Две полярные точки зрения о гормонах владеют умами. Одни говорят: «Гормоны управляют всем. Мы просто марионетки, которые слепо идут за собственными биологически активными субстанциями, которые бушуют в крови». Другие возражают: «Вы просто не хотите брать на себя ответственность за свое здоровье. Управляйте своими гормонами — мы живем в XXI веке».

Вы можете управлять своими гормонами

Я регулярно вижу на приеме пациентов, которые являются сторонниками первой точки зрения. Это больные сахарным диабетом, которые не могут придерживаться предписанной эндокринологом диеты: они утверждают, что набрали вес, старость на пороге — а значит, жизнь прожита, и стоит ли делать какие-то усилия ради призрачного будущего, когда ваза с шоколадными конфетами прямо перед ними и дает гарантированное удовольствие прямо сейчас? К неврологу такие пациенты попадают с осложнениями своей болезни. Они жалуются на онемение в руках, боль в стопах, на сухость кожи и невыносимый зуд всего тела. Еще у них очень плохая память, и им тяжело удерживать внимание хоть на чем-нибудь дольше пяти минут: впрочем, на это они не жалуются, потому что попросту не отдают себе отчета, что функции мозга страдают от токсичного метаболита глюкозы, который плавает в их крови. Эти пациенты отчего-то уверены, что сахарный диабет — приговор их молодости, возможностям, здоровью и даже счастью. И что этот чертов инсулин, который не хочет работать как надо, меняет все в их организме — меняет раз и навсегда, и ничего уже не поделать.

И это очень грустно, потому что именно такой пессимизм в отношении собственных гормонов абсолютно ничем не оправдан. У пациента с сахарным диабетом много инструментов в борьбе с болезнью: это увеличение клетчатки в рационе (овощи и не очень сладкие фрукты — это вкусно; впрочем, эндокринолог не запрещает даже бананы и виноград — в разумных количествах) и уменьшение доли белого хлеба, сахара и прочих рафинированных продуктов (которые повышают риск образования атеросклеротических бляшек), регулярная физическая активность (помогает поддерживать нормальный уровень глюкозы крови), интеллектуальный труд (отодвигает деменцию в необозримую даль), наконец, сахароснижающие препараты и тиоктовая кислота для профилактики неврологических осложнений! Поэтому диабетикам и вправду часто хочется сказать, что мы живем в XXI веке, где в ближайшеммагазине можно выбрать овощи из трех десятков наименований, чтобы сделать себе вкусный и полезный салат, а в ста метрах от дома находится недорогой бассейн, где с удовольствием плавают даже люди преклонного возраста.

Как помочь своим гормонам?

Впрочем, идея управления своими гормонами актуальна не только для диабетиков. Каждый из нас может косвенно влиять на свой гормональный статус. Например, длительная стрессовая ситуация вызывает выброс гормона кортизола, который дает команду к запасанию жира, — и вот вам с каждым днем все больше хочется сладкого и вредного, и все меньше сил остается на то, чтобы сопротивляться этому желанию.

Снизить уровень стресса, начать медитировать, отказаться от лишней нагрузки на работе — в общем, делать все, чтобы привести собственный кортизол в норму и перевести своюэндокринную систему из «аварийного режима» в режим комфортного существования.

На втором часу силовых нагрузок происходит повышение уровня тестостерона — этот гормон вырабатывается как у женщин, так и у мужчин; он стимулирует рост мышц, запускает жиросжигание и создает «боевое» настроение. Регулярная физическая активность помогает улучшить отношения с инсулином — гормоном, который «прячет» глюкозу в клетки из крови. Поэтому вполне закономерно, что, если вы находите время на то, чтобы пройтись до работы пешком, попрыгать в фитнес-центре или поплавать в бассейне, вам не хочется съесть торт, политый сиропом и украшенный шоколадом в мармеладе, — наоборот, появляется желание съесть салат, кусок мяса или угоститься какой-то другой простой едой. Поэтому спорт — прекрасный инструмент для управления своими гормонами, но почему-то он совсем не так популярен, как разнообразные биодобавки.

Почему консультация врача все же необходима

Идея управлять собственными гормонами «не привлекая внимания санитаров», то есть пить разнообразные таблетки, не советуясь с врачом, увы, обречена на провал. Биодобавки вроде селена или хрома не окажут существенного влияния на самочувствие. Самостоятельный прием гормональных препаратов, основанный лишь на отзывах в интернете, — безрассудная и жизнеугрожающая стратегия, которая может закончиться в реанимации. Попытки «защелачивания» организма сыроедением «для восстановления гормонального фона», которые отчего-то особенно популярны в этом году в инстаграм-челленджах, отлично помогают сместить фокус внимания с эндокринных проблем на проблемы желудочно-кишечного тракта; иными словами, обострившийся от двух килограммов сырой капусты колит однозначно заставит срочно пересмотреть приоритеты: заняться поиском ближайшего туалета и на время оставить в покое свои многострадальные гормоны.

Отчего-то даже «продвинутые пользователи» медицинских ресурсов не понимают разницы между «пить какие-то таблетки наугад» и «восполнять дефицит». В первом случае речь идет о внимательном изучении специализированных форумов, закупке десятка баночек и пузырьков и приеме пилюлек и таблеточек по случайно найденной в Сети схеме. И несмотря на то что многие говорят, что «им это помогает», мы никогда не увидим анализов этих сказочников, так же как не сможем ознакомиться с их историями болезни, а потому принимать их россказни на веру все-таки не стоит.

А вот восполнение дефицита того или иного витамина или микроэлемента действительно помогает улучшить самочувствие (хотя и тут не идет речи о радикальном изменении гормонального фона).

Выход есть: сдать соответствующий анализ, который стоит около 50 долларов, или начать принимать безопасную, профилактическую дозировку витамина, которая не сможет навредить в любом случае. Доза зависит от веса, пола и возраста, поэтому консультация врача перед началом приема препарата все же необходима.

Но гормоны тоже управляют вами

Ответственность за свое здоровье — это действительно важно. Не стоит списывать свои болезни на «разбушевавшиеся гормоны», чтобы ожидать, что вам помогут всемогущий врач с волшебными таблетками, Господь Бог или счастливая случайность. Чаще всего простое следование рекомендациям доктора помогает значительно улучшить самочувствие.

И все же впадать в другую крайность: представлять, что вы силой разума можете повелевать своими гормонами, — не стоит. Если у вас гипертиреоз и вырабатывается избыток гормонов щитовидной железы, вы будете страдать от перепадов настроения, приступов ярости, бессонницы, тревоги и раздражительности. Увы, гормоны щитовидной железы «дирижируют» почти всеми процессами в организме, не исключая психические. А потому не стоит винить себя в несдержанности — впрочем, препараты, которые выпишет врач, принимать нужно дисциплинированно и строго в соответствии с рекомендациями. Это поможет быстро вернуться в норму и почувствовать себя значительно лучше.

Способности женщины к решению рабочих задач, планированию, генерированию новых идей зависят от фазы менструального цикла. С 5-го дня до момента овуляции отмечается наибольшая продуктивность работы мозга, потому что происходит постепенное повышение уровня эстрогенов. А за несколько дней до менструации работоспособность падает, так как снижается уровень прогестерона и эстрогенов. И это тоже полезно помнить, чтобы не расстраиваться, что какие-то дни оказываются неудачными.

Впрочем, организмом управляют не только вездесущие гормоны. Есть еще «серый кардинал», который прячется в мозге. Это гипоталамо-гипофизарная система — гипоталамус и гипофиз, а также эпифиз, или шишковидная железа. Гипофиз и гипоталамус «дирижируют» работой эндокринной системы, а потому травма головы или какое-то иное повреждение может спровоцировать сильный гормональный сбой. В гипоталамусе расположены центры контроля температуры тела, голода и жажды, а потому проблемы в этой структуре неизбежно приводят к катастрофе во всем организме. Эпифиз йоги называют «третьим глазом», утверждая, что там находится какая-то важная чакра и, вообще, решительно все проблемы человека исходят от его «блокирования», хотя на самом деле эта структура просто вырабатывает мелатонин — вещество, которое управляет сном, а заодно настроением, иммунитетом, углеводным и жировым обменом и даже влияет на работу щитовидной железы.

Важно понимать, что организм — сложно устроенная штука, а потому серьезные проблемы не получится решить «биодобавочками с селеном» или какой-нибудь растительной настойкой из корня ерунды на нектаре из подосиновиков, и придется все же обратиться за помощью к врачу. Впрочем, придерживаться здорового образа жизни в любом случае полезно, ибо в здоровом теле здоровый дух, здоровые гормоны и здоровая нервная система.

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