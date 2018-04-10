Зарядка для интимных мыщц: работает ли она

Упражнения Кегеля представляют собой упражнения на сокращение мышц тазового дна и направлены на укрепление интимных мышц и мышц таза. Они были названы в честь гинеколога Арнольда Кегеля, который в 1942 году опубликовал статью, объясняющую преимущества укрепления тазового дна. Д-р Кегель обнаружил, что улучшение мышечного тонуса в этой области помогает решить многие гинекологические проблемы, такие как опущение матки, недержание мочи и т.д. Кроме того, тренировка интимных мышц улучшает половую жизнь женщин, усиливает частоту и силу оргазма. На основе результатов своих исследований, д-р Кегель рекомендовал женщинам, особенно тем, кто прошел через беременность и роды, а так же тем, кому больше 40 лет, регулярно выполнять «упражнения Кегеля».

На данный момент существует множество школ, которые обучают женщин тренировке интимных мышц, но все они основываются именно на упражнениях Кегеля; различаются лишь некоторые технические моменты и используемые тренажеры. Некоторые фанаты данных практик утверждают, что с помощью этих упражнений можно улучшить гормональный фон и даже вернуть молодость, однако каких-либо научных доказательств этому пока не существует.

Но действительно ли упражнения Кегеля нужны и полезны всем женщинам? По словам врачей, не все так просто:

Во-первых, если у вас нет каких-либо из описанных выше проблем со здоровьем, и вы ведете активный образ жизни (занимаетесь спортом, много ходите в течение дня), то, скорее всего, ваши тазовые мышцы уже достаточно натренированы. В процессе физической активности, особенно во время приседаний или переноса тяжестей, мы инстинктивно напрягаем эти мышцы, делая это незаметно для самих себя.

Во-вторых, по словам д-ра Брианн Гроган, у некоторых женщин наблюдается хроническое напряжение тазовых мышц. В результате, эти женщины чаще всего ощущают постоянное неприятное напряжение в области таза и при сексе часто испытывают болезненные ощущения, поскольку не могут в достаточной мере расслабиться. Таким женщинам упражнения Кегеля противопоказаны. Им следует, напротив, научиться расслаблять интимные мышцы с помощью различных дыхательных и физических практик. Кроме того, при наличии любых гинекологических заболеваний (особенно воспалительного характера) и при беременности, прежде чем начинать выполнять данные упражнения, желательно посоветоваться с врачом.

В целом же упражнения Кегеля — важный инструмент для сохранения женского здоровья, о котором стоит знать каждой девушке и женщине. Но, как и у любой физической практики, у них есть противопоказания, о которых так же следует помнить.

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