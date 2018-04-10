Необычные причины аллергии

Первые симптомы поллиноза — чувствительности к пыльце растений у аллергиков, по прогнозам медиков, начнут проявляться с середины апреля. Чаще всего реакцию вызывает пыльца березы, орешника, ольхи. Но встречаются и редкие виды аллергии. "Вечерка" сделала подборку самых необычных из них.

Холод

Существует несколько форм аллергических реакций, которые вызывают низкие температуры. Самым распространенным видом является холодовая крапивница. После контакта с водой или воздухом кожа — чаще всего лицо, шея, кисти рук, ушные раковины, начинает сильно болеть, чесаться. Точный диагноз поставит врач-аллерголог. Определить его поможет холодовой тест и анализ крови. При аллергии на холод необходимо максимально закрывать тело, плотно застегивать одежду, наносить на лицо и руки защитный крем, принимать антигистаминные препараты, а также проводить процедуру закаливания.

Солнце

Аллергия на солнце — достаточно редкое явление. Медики классифицируют ее, как солнечную крапивницу. Кожа краснеет, появляется жжение, зуд, отечность. Может ухудшиться и общее самочувствие. Среди причин такой реакции на солнце — патологии и болезни, в том числе хронические, нарушение пигментного обмена, нехватка в организме определенных витаминов, бесконтрольный прием лекарственных препаратов, а также фототип кожи. Лечить аллергию на солнце необходимо комплексно. Следует сократить до минимума пребывание на солнце, использовать защитный крем, носить закрытую одежду, солнцезащитные очки.

Вода

В чистом виде аллергия на воду во всем мире встречается крайне редко. Причинами могут стать перенесенные заболевания, длительное лечение определенными препаратами. Эксперты советуют при аллергических реакциях внимательно выбирать питьевую воду хорошо отфильтрованную или родниковую. Контакт с водой необходимо минимизировать, а всю домашнюю работу следует выполнять в защитных перчатках.

Стресс

Причиной аллергических реакций может стать сильный стресс. Это так называемая нервная аллергия. Ее вызывают сильные стрессы, перенапряжение, состояние депрессии. По сути происходит сбой в работе организма, вызывая патологию иммунной системы. Аллерген отсутствует, а симптомы заболевания в виде мелкой сыпи, покраснения, шелушения, есть. Специалисты называют такое состояние псевдоаллергия.

Кофе

Натуральные кофейные зерна содержат хлорогеновую кислоту. Это одна из причин аллергической реакции. Спровоцировать ее могут хронические заболевания, к примеру, нарушения работы желудочно-кишечного тракта. При аллергии на кофе стоит обращать внимание на продукты и напитки со схожим составом: шоколад, энергетические и газированные напитки, а также лекарственные препараты. Не советуют специалисты пить зеленый кофе. А вот хорошей альтернативой может стать молотый цикорий.

Техника

Существует аллергия и на компьютеры — а точнее детали: для придания огнеупорных свойств на некоторые из них наносят специальный химический реагент. Правда, со временем он улетучивается. Есть версия, что "провокатором" является обычная пыль, которая скапливается на компьютере, рабочем столе. У особо чувствительных людей, с ослабленным иммунитетом, как раз и могут проявиться аллергические реакции в виде заложенного носа, насморка, кожной сыпи.