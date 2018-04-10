Пробиотики: бактерии, защищающие здоровье

Если сравнить наш организм с оркестром, то дирижером в нем определенно будет кишечник. Это «серый кардинал» в нашем теле, который влияет практически на все процессы, даже если кажется, что он тут ни при чем.

Работа этого органа сказывается на состоянии сердца, мозга, гормональной системы, состава крови и состояния здоровья в целом. За последние годы наука продвинулась в изучении кишечника, написано много научно-популярных книг, рассчитанных на широкий круг читателей.

Например, «Очаровательный кишечник» Джулии Эндерс, «Кишечник и мозг: как кишечные бактерии исцеляют и защищают» Дэвида Перлмуттера и Кристины Лоберг, «Счастливый животик. Первые шаги к осознанному питанию для стройности, легкости и гармонии» Нади Андреевой.

Польза пробиотиков

Слово пробиотик происходит из греческого языка и дословно переводится как «несущий жизнь». Не имея медицинского оборудования, древнегреческие врачи знали, что и болезни, и здоровье начинаются в животе. В средиземноморской диете большую часть рациона не зря составляют овощи, цельные злаки и кисломолочные продукты, оздоравливающие микрофлору.

Продукты, содержащие консерванты, антибиотики, избыток сахара, негативно сказываются на работе кишечника, а точнее, на его микрофлоре. В результате не очень здорового образа жизни в кишечнике размножаются болезнетворные бактерии, которые угнетают гормональную систему, вызывают воспаления в органах и на коже, снижают иммунитет, приводят к набору веса. Им в противовес можно поставить полезные бактерии — пробиотики. Они борются с вирусами, инфекциями и грибками, являются профилактикой воспалительных процессов.

Первые пробиотики заселяются в наш организм при прохождении через родовые пути матери. Дети, рожденные при помощи кесарева сечения, не получают полезных бактерий, поэтому среди них больше тех, кто склонен к аллергии или сниженному иммунитету. Грудное кормление также увеличивает количество здоровых бактерий в организме ребенка.

Отличие пробиотиков от пребиотиков

Несмотря на похожие названия, про— и пребиотики — это не одно и то же. Пробиотики — полезные бактерии, которые нормализуют микрофлору кишечника, улучшают пищеварение, способствуют укреплению иммунитета. А пребиотики поступают в наш организм с клетчаткой и являются «питанием» для пробиотиков. Вместе они оздоравливают кишечник, используются для восстановления микрофлоры после приема антибиотиков, после болезней, для укрепления иммунитета, для улучшения состояния кожи. Про— и пребиотики продаются в аптеках без рецепта, но не стоит начинать заботу о кишечнике именно с них.

Введение пробиотиков в рацион

Если ваше питание далеко от идеального, вы ведете малоактивный образ жизни, у вас нерегулярный стул, есть вздутие и тяжесть в животе, сначала нужно очистить кишечник. Для этого из рациона убираются продукты, содержащие консерванты, уменьшается количество сахара, молока и белой муки. В меню следует добавить овощи в различных видах, много воды и травяные чаи. Каждый день следует выпивать 1-2 порции овощного сока или смузи. Через 2-3 недели вы почувствуете, как улучшается пищеварение. Тогда можно добавлять пробиотики, если в этом есть потребность. Аптечные препараты необязательно пить постоянно. Достаточно «заселять» кишечник полезными бактериями 2-3 раза в год, а в остальное время поддерживать микрофлору с помощью продуктов.

Продукты, содержащие пробиотики

Пробиотики — это в первую очередь лакто— и бифидобактерии. Они содержатся в натуральных кисломолочных продуктах (термостатный йогурт, кефир, бифидок, творожный сыр), ферментированных продуктах (квашеная капуста, соленые огурцы, кимчи, мисо суп, домашний квас), горьком шоколаде, спарже, зеленой гречке, выдержанных сырах (гауда, моцарелла, чеддер). Для того чтобы полезные бактерии размножались в кишечнике, важно следить за употреблением достаточного количества клетчатки. Это овощи, фрукты, цельнозерновые крупы, бобовые или отруби.

О том, добавлять ли в свой рацион аптечные пробиотики, можно посоветоваться с гастроэнтерологом, потому что не всем они нужны. Если вы ведете здоровый образ жизни и следите за своим питанием, скорее всего, микрофлора вашего кишечника справляется самостоятельно.