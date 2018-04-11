«Еще кусочек»: как перекусывать на бегу и не толстеть

Быстрая еда, которой можно перекусить в течение дня, моментально приводит к набору веса. Однако этот порочный круг легко разорвать.

Лишний вес — проблема, которая с каждым годом становится все актуальнее. Официальная статистика ожирения в России уже насчитывает 24,9% от общего населения страны. Энергетический дисбаланс — одна из основных причин, которая непосредственно влияет на вес, состояние здоровья и внешний вид человека. Именно поэтому, в преддверии Всемирного дня здоровья, компания Mondelez International, международный производитель снеков, делится своими рекомендациями, как правильно насладиться любимым перекусом без ущерба для здоровья и вреда для фигуры. В настоящее время по всему миру все больше обретает популярность подход под названием Mindfulness или практика осознанности. На просторах интернета можно обнаружить очень много материалов с советами по тому, как тренировать осознанность и учиться наслаждаться настоящим моментом — будь то прогулка в парке, занятия в спортзале или чтение книги. Но не менее важно для человека и его здоровья прийти к осознанности в вопросах еды и процесса приема пищи. Сегодня большинство рекомендаций по питанию связаны только с тем, какая еда полезная, а какая нет. И при этом очень мало о таком важном аспекте, как осознанное и внимательное отношение к еде, о том, как питаться правильно — как прийти к mindfulness.

Все эти секреты раскрывает практика осознанного потребления пищи. Такой подход помогает сформировать правильные пищевые привычки, научиться чувствовать насыщение и смаковать каждый кусочек. В результате каждый может почувствовать себя удовлетворенным, отдохнувшим, энергичным, а также избавиться от чувства вины, которое порой ассоциируется с едой. Благодаря подобной методике формируется mindfulness — осознанное отношение к еде и к самому процессу приема пищи, что помогает более полно им наслаждаться и предотвращает переедание. Осознанный подход к питанию важен не только для основных приемов пищи, но и для перекусов в течение дня. Современный ритм жизни требует много энергии, поэтому снеки стали неотъемлемой частью ежедневной диеты многих людей. Согласно опросу, проведенному среди 30 000 человек в 60 странах, люди употребляют снеки не только в качестве перекуса (76% респондентов), но и заменяют ими основные приемы пищи — завтрак, обед, ужин (52%, 43% и 40% соответственно). В связи с подобной популярностью снеков, каждому из нас важно понимать, как нужно правильно перекусывать в течение дня.

Вот несколько полезных рекомендаций питанию от Mondelez International: — Cчитаем калории Чтобы не набирать вес, старайтесь не превышать дневную дневную норму калорий. Сегодня многие производители продуктов питания создают специальные порционные упаковки, чтобы потребитель легко мог контролировать количество съеденного: такие мини-форматы шоколада, вафель или печенья содержат не более 200 калорий. — Выбираем перекус осознанно Необходимо обратить внимание на причину, по которой хочется перекусить: чувство голода, необходимость пополнить энергию, стрессовая ситуация, скука, желание получить удовольствие от вкуса или обязывающая обстановка (например, праздник или семейный пикник)? Ответ на этот вопрос позволит более осознанно отнестись к выбору снека и, соответственно, более полно им насладиться. — Ловим mindfullness — успокаиваемся и полностью погружаемся в момент Нужно сосредоточить все свое внимание на еде, есть медленно, задействовать свои слуховые, вкусовые и обонятельные рецепторы, чтобы прочувствовать каждый кусочек съеденного снека. Это поможет предотвратить переедание и получить максимум удовольствия от перекуса.