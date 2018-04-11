Все об операциях по замене рельефа мышц имплантами и жиром: сколько стоят и как проходят 

Попытка номер 1: импланты Нужно понимать, что импланты позволяют лишь увеличить объем и несколько изменить форму. Имплант устанавливается под мышцу и при грамотно проделанной работе совершенно незаметен. Самая популярная область, в которой имитируют мышцы, — икроножная и ягодичная. У некоторых людей есть генетическая предрасположенность к тонким щиколоткам и ногам в целом. Сколько бы эти люди ни тратили усилий в спортзале, чтобы нарастить мышцы, ноги просто высушатся и будут выглядеть еще тоньше по сравнению с остальным телом. Некоторые идут на операцию на икрах, чтобы исправить врожденную кривизну ног. Сами по себе подобные манипуляции достаточно просты и безболезненны. Некоторым девушкам крайне сложно увеличить в объеме ягодичные мышцы, поэтому они часто устанавливают имплантаты и в эту область. Если решишься на такую операцию, главное — помни, что в период восстановления нельзя заниматься спортом, а в некоторых случаях может понадобиться коррекция, ведь импланты, установленные в икроножные мышцы и ягодицы, могут смещаться из-за травм и физических нагрузок. Попытка номер 2: заполнение жиром Еще один способ добиться идеального тела — липоскульптурирование, когда желаемый рельеф мышц создается собственным жиром пациента, а значит, без применения инородных тел. Сначала происходит липосакция на определенном участке тела, а затем распределение жира в нужные области (прямо-таки процедура 2 в 1). Самые популярные зоны для увеличения — грудь и ягодицы, помимо этого, можно легко сформировать кубики, забрав жир с одного места и перераспределить в зоне пресса. Благодаря липосакции подъягодичной области можно подчеркнуть красоту бедер и визуально подтянуть попу. Каждый пациент, который хочет пройти процедуру липоскульптурирования, должен понимать, что жир имеет свойство рассасываться, поэтому может потребоваться коррекция. Зачастую липофиллинг уходит на 30-40%. Стоимость липоскульптурирования варьируется в зависимости от количества зон удаляемого жира. 1 зона (10 х 15 см) стоит от 15 000 рублей. Количество зон, которые нужно убрать, хирург определяет на консультации. В среднем стоимость операции начинается от 50 000 рублей. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Солодовникова Дарья Фото: Shutterstock/VOSTOK