Ещё
Специалисты рассказали о пищевом отравлении микробного происхождения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Специалисты рассказали о пищевом отравлении микробного происхождения 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Специалисты ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» рассказали о том, что пищевые отравления микробного происхождения составляют обычно не меньше 95% от общего количества пищевых отравлений во всём мире.
В большинстве случаев патогенные микроорганизмы в пищевые продукты попадают тогда, когда нарушаются правила личной гигиены, в особенности это касается грязных рук. Причина может быть и в некачественном сырье и ингредиентах готового к употреблению пищевого продукта, так и в антисанитарии, царящей в производственном пищевом помещении. Грязная одежда и инвентарь, не убранное надлежащим образом рабочее место— всё это может быть причиной пищевого отравления микробного происхождения.
Стафилококковое отравление — заболевание, возникающее в результате приёма пищи, которая содержит токсин стафилококка. По многочисленным статистикам к летальному исходу это заболевание не приводит, но является достаточно опасным для здоровья человеческого организма в целом. Лучшая среда для стафилококков, это продукты, содержащие большое количество углеводов и белков. После приёма такой пищи появляются определённые для этого заболевания симптомы. У человека происходит ухудшение самочувствия, рвота, повышение температуры, диарея, сильная головная боль и т.д. — симптомы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.
Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru  На правах рекламы
АиФ — Алтай: последние новости
Когда будет Пасха в 2018 году? Сотрудники Алтай-Кокса отметили Всемирный день здоровья Супруги из Алтайского края отметили благодатную свадьбу – 70 лет брака
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орлову обвинили в порно и садо-мазо111
У полуголой Водонаевой оценили ягодицы21
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе34
5 самых верных мужчин по знаку зодиака9
Идеальный старт: что нужно сделать перед сексом6
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:21
Голливудские звезды, которые не нравятся мужчинам
Звёзды
04:28
Наргиз защищает избившего ее мужа
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение