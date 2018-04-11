Специалисты рассказали о пищевом отравлении микробного происхождения

Специалисты ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» рассказали о том, что пищевые отравления микробного происхождения составляют обычно не меньше 95% от общего количества пищевых отравлений во всём мире.

В большинстве случаев патогенные микроорганизмы в пищевые продукты попадают тогда, когда нарушаются правила личной гигиены, в особенности это касается грязных рук. Причина может быть и в некачественном сырье и ингредиентах готового к употреблению пищевого продукта, так и в антисанитарии, царящей в производственном пищевом помещении. Грязная одежда и инвентарь, не убранное надлежащим образом рабочее место— всё это может быть причиной пищевого отравления микробного происхождения.

Стафилококковое отравление — заболевание, возникающее в результате приёма пищи, которая содержит токсин стафилококка. По многочисленным статистикам к летальному исходу это заболевание не приводит, но является достаточно опасным для здоровья человеческого организма в целом. Лучшая среда для стафилококков, это продукты, содержащие большое количество углеводов и белков. После приёма такой пищи появляются определённые для этого заболевания симптомы. У человека происходит ухудшение самочувствия, рвота, повышение температуры, диарея, сильная головная боль и т.д. — симптомы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru На правах рекламы