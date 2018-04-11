Все о тридцать четвертой неделе беременности

Третий триместр подходит к логическому завершению, уже через 4-6 недель мама и малыш наконец увидят друг друга. 34 акушерские недели — это восемь с половиной месяцев. Живот беременной значительно увеличился, его окружность — примерно 92 см. Высота стояния дна матки соответствует сроку гестации, а значит равна 33-35 см (в 2 см от мечевидного отростка). Ближе к родам (приблизительно за 2 недели до них) плод начнет опускаться ниже.

Многие женщины на данном сроке уже набирают максимальный вес 12-13 кг, и очень важно придерживаться этой нормы.

Анализы и медицинские обследования

На 34-й неделе беременности будущая мама приходит на осмотр к акушеру-гинекологу раз в 7-10 дней. Однако если самочувствие женщины ухудшается, то врач может предложить наблюдаться в стационаре, чтобы доносить плод по возможности до предполагаемого срока родов.

Анализ мочи нужно сдавать регулярно, перед каждым осмотром, чтобы исключить наличие белка.

При каждом осмотре врач измеряет беременной артериальное давление, вес, окружность живота, высоту стояния дна матки, прослушивает сердцебиение плода, проверяет, есть ли отеки.

УЗИ Ультразвуковое исследование в рамках скрининга третьего триместра обычно делают между 32-й и 34-й неделями. Еще одно УЗИ может быть назначено или по особым показаниям или при поступлении в роддом.

Исследование на данном сроке позволяет оценить количество и качество околоплодных вод, положение плода в матке, а также исключить обвитие пуповиной.

Как выглядит ребенок

Плод похож на новорожденного. Рост его достигает 45 см, а если ребенок крупный, то даже немного больше, вес равен примерно 2200 г.

Лануго и первородная смазка постепенно исчезают, кожа малыша влажная и сморщенная. Ребенок часто сосет пальчик, так он тренируется к предстоящему вскоре поступлению пищи из маминой груди.

В норме плод к этому моменту окончательно переворачивается головкой вниз и в таком положении остается до самых родов.

Что происходит на 34-й неделе беременности — ощущения

Даже очень активные до беременности женщины ощущают, что двигаться стало трудно, усталость наступает чаще, а боли в животе все ощутимее. Если во втором триместре будущая мама умилялась, когда малыш тихонечко толкал ее ножкой изнутри, то теперь такие толчки могут быть не очень приятными. У ребенка совсем мало места для движений в матке, зато удары стали гораздо сильнее, особенно когда малыш резко толкает маму в нижние ребра.

Боли в животе

Периодические боли в животе в большинстве случаев считаются нормой. Они связаны с тем, что из-за выработки гормона релаксина происходит расслабление связок лонного сочленения и костей таза — таким образом организм готовится к предстоящим родам.

Будущей маме важно отличать подобные боли от тех, что возникают резко, долго длятся или нарастают с новой силой.

Это может говорить о начале преждевременных родов, поэтому при любых подозрениях лучше обратиться к врачу.

Боли в пояснице

Боли в области поясницы также считаются нормальным явлением, если длятся недолго и не очень сильно беспокоят женщину. Возникают такие неприятные ощущения из-за смещения центра тяжести и растущего живота. Женщина быстрее устает, ей неудобно спать и приходится чаще отдыхать и искать для этого более удобное положение, чтобы снять нагрузку с мышц спины.

В некоторых случаях помогает ношение специального бандажа. Его нужно покупать строго по размеру (окружность живота плюс 2-3 см), который поможет определить врач.

Выделения

Выделения в норме беловатого цвета со слегка кисловатым запахом или без него.

Выделения творожистой консистенции, сопровождающиеся зудом в области влагалища, говорят о возникновении молочницы. Это встречается довольно часто, поскольку иммунитет матери падает, и инфекция легко проникает в организм. Главное, пролечить заболевание до наступления родов, чтобы в процессе прохождения через родовые пути ребенок не заразился.

Выделения гнойные, зеленоватого, бурового цвета — это также повод для немедленного обращения к врачу.

«Скорая помощь» необходима в том случае, если появились выделения с примесью крови.

Это может говорить об отслойке плаценты, когда женщине требуется наблюдение в стационаре.

Кроме того, на 34-й неделе могут подтекать околоплодные плоды — они выделяются небольшими порциями или изливаются резко потоком. В этом случае нельзя терять ни минуты и срочно вызывать бригаду «Скорой помощи».

Тошнота

Тошнота и рвота на позднем сроке — явление, не характерное для нормы. Скорее всего, это симптомы отравления. В этом случае будущей маме необходимо внимательно относиться к качеству продуктов, которые входят в ее рацион.

А вот изжога действительно очень часто беспокоит женщин в третьем триместре, поскольку растущая матка сильно подпирает пищеварительные органы — и усвоение пищи происходит сложнее. Решить эту проблему можно, только скорректировав режим питания.

Многоводие и маловодие

В зависимости от срока беременности количество околоплодных вод постоянно изменяется, что определяют во время УЗИ. Существует особая таблица норм индекса амниотической жидкости, в зависимости от соответствия этим показателям врач судит о многоводии или маловодии. На 34-й неделе беременности средним показателем считается 142 мм, вероятные колебания — 72-274 мм.

Обратите внимание, что ближе к родам количество околоплодных вод уменьшается.

Что можно и нельзя делать на 34-й неделе беременности

Уже несколько недель женщина находится в декретном отпуске, сейчас она может больше времени посвятить себе. На этом сроке будущей маме противопоказаны серьезные нагрузки, даже некоторые работы по дому лучше доверить другим членам семьи.

Рекомендуется больше отдыхать, гулять, спать.

Занятия сексом допустимы, если нет противопоказаний от врача, но теперь партнерам нужно быть особенно осторожными, чтобы не допустить сильных сокращений матки, а также не занести инфекцию в родовые пути.

Что можно есть

На питание нужно обратить особое внимание — оно должно быть богато клетчаткой и белком, а вот от быстрых углеводов, жирного, жареного и копченого необходимо отказаться вообще.

В день будущая мама должна есть 5-7 раз маленькими порциями.

Витамины

Витаминно-минеральные комплексы беременная продолжает пить те же, что и раньше. Но при необходимости на основании анализа крови врач может скорректировать курс.

Преждевременные роды

Таковыми считаются роды, которые произошли на сроке от 28-й до 37-й недели беременности. Причин довольно много, наиболее частыми из них являются инфекции, при которых повреждается стенка матки, а также ИЦН (истмико-цервикальная недостаточность).

Преждевременные роды начинаются с появления сильных тянущих болей внизу живота, иногда сопровождаются схватками. Также такие роды могут начинаться с излития околоплодных вод и/или отхождения слизистой пробки.

При преждевременных родах необходима срочная госпитализация.

Чем опасны роды на 34-й неделе

На сроке 34 недели плод считается жизнеспособным и в некоторых случаях даже не нуждается в реанимации.

Многие дети, родившиеся на 34-й неделе, способны самостоятельно дышать, но не у каждого легкие уже работают сами. Кроме того, у детей, рожденных раньше срока, часто бывают проблемы с ЖКТ.

Недоношенным младенцам необходимо грудное молоко, маме очень важно не паниковать, а настроиться на грудное вскармливание.

Даже если малыш еще не может полноценно высасывать молоко из груди, врачи поощряют женщину регулярно сцеживаться, чтобы докармливать ребенка.

Кесарево сечение

Чаще всего на сроке 34 недели беременности кесарево сечение делают экстренно. Причины проведения операции могут быть связаны проблемами со здоровьем у женщины, неблагоприятным положением плода в матке, а также тогда, когда дальнейшее вынашивание угрожает жизни ребенка.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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