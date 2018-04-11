Семь причин, по которым не удается справиться с сухостью кожи лица

Sobesednik.ru выяснил, в чем основные причины сухости кожи и как избавиться от проблемы.

Довольно часто зимой и в начале весны лицо доставляет неприятности даже тем, кто не экономит на косметик­е — если кожа обезвожена, то не спасет и самая лучшая пудра. От сухости может страдать кожа любого типа, не только от природы сухая. И случается это по разным причинам — как внутренним, так и внешним. Приглядимся к главным.

ВЫ МАЛО ПЬЕТЕ. Распространенная проблема — недостаток жидкости в рационе. Многие вообще не пьют обычную воду, довольствуясь кофе и чаем, хотя те как раз усугубляют обезвоживание, так как обладают мочегонными свойствами. Старайтесь приучить себя к воде и избегать ситуаций, когда жажда просто заставляет вас припасть к какому-нибудь источнику.

НА УЛИЦЕ ВЕТРЕНО И ХОЛОДНО. А у вас чувствительная кожа. Таковая без серьезной защиты с помощью специального крема и дополнительного косметического прикрытия будет страдать. Результат — сухость, шелушение, красные пятна. Попробуйте сменить обычный дневной крем на кольд, а легкое тональное средство на более плотное. И забудьте о том, чтобы давать лицу «отдыхать», например, в выходные.

ВОДА ДЛЯ УМЫВАНИЯ — ИЗ-ПОД КРАНА. Скорее всего оттуда течет вполне нормальная вода, которой можно пользоваться для стирки, мытья рук и пр. Но если кожа чувствительная, водопроводная вода может быть для нее слишком агрессивной и приводить к пересушиванию. Постарайтесь умывать лицо если не питьевой бутилированной, то хотя бы отфильтрованной. А если и на теле кожа не рада такой воде, то добавьте ей в поддержку крем-эмолент (таковые можно купить в аптеках, они предназначены для людей с атопичной кожей) — его надо наносить СРАЗУ после мытья, желательно в течение 3 минут.

У ВАС ЖИРНАЯ КОЖА, И ВЫ ЗАБЫЛИ ПРО УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ. Довольно распространенная ситуация: многим почему-то кажется, что увлажнение — это для обладателей сухой кожи, а хозяйкам жирной или комбинированной надо усердно бороться с расширенными порами и лишним блеском. Так вот, одно другому не мешает, а жирная кожа тоже может страдать от обезвоживания и нуждаться в увлажнении.

ВЫ ЛЕЧИТЕ ПРЫЩИ. Даже если в ход не идут медикаментозные средства для борьбы с угревой сыпью, среди которых есть те, которые сами по себе вызывают шелушение кожи — это их побочный эффект, — сухость может быть ответом на самые простые и банальные манипуляции. Например, на протирание кожи тоником, в составе которого есть спирт. Не говоря уже об откровенно спиртовых штуках типа настойки календулы или салицилового спирта. Обезвоживание кожи из-за этого — довольно распространенная проблема. Сейчас косметологи рекомендуют избегать средств со спиртом при лечении прыщей — есть другие, более щадящие и эффективные способы.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С ПИТАНИЕМ. Не сидите ли вы на диете, надеясь к лету похудеть? Не стоит — не особо поможет фигуре, а коже из-за дефицита некоторых витаминов и минеральных веществ может навредить. Если кожа сухая и явно обезвожена, косметологи советуют добавить в рацион свежие овощи и фрукты, а также морскую рыбу и другие источники омега-3 и омега-6, а количество сахара — уменьшить.

НЕ ХВАТАЕТ ЖЕЛЕЗА. Стоит проверить уровень гемоглобина в крови. Сухость кожи — один из ярких признаков железодефицитной анемии. Лечится это не жирными или увлажняющими кремами, а препаратами железа.