«Россияне выбирают продукты, где больше жира, сахара и соли»

«К сожалению, информация, которую человек получает по телевидению, в других СМИ, еще в каких-то источниках, не всегда способствуют правильному выбору питания. Она содержит общую информацию: вкусно или не вкусно. А насколько полезно или не полезно, не объясняется. Есть и, наоборот, перекосы, когда идет запугивание потребителя: это вредно, это лучше не есть, это нельзя. Все это нужно каким-то образом нужно преодолеть.

Эта кампания предполагает проведение ряда мероприятий, которые направлены на продвижение идеи здорового питания. Но здесь есть некоторые проблемы. Первая связана с информацией, выносимой на этикетку пищевых продуктов. Ее читает не более 50% покупателей. То есть люди не обращают внимания на то, что покупают. Вторая проблема связана с тем, что нет единого официального документа Минздрава четко определяющего, что такое здоровое питание. Но тут следует принять во внимание тот факт, что продукты такие, какие есть. Говорить о том, что они опасны для здоровья, не стоит. Поскольку все они перед тем, как попасть на прилавок имеют документ, в котором зафиксировано, что продукт безопасен. Иначе бы он просто не попал на прилавок магазина. Но, к сожалению, россияне отличаются тем, что они серди этих безопасных продуктов, выбирают те, которые имеют больше жира, сахара и соли. Тем самым они создают проблемы для своего здоровья.

Задача этой коммуникационной компании — научить население правильно составлять свой рацион и помочь ему выбрать из продуктов те, в которых меньше жира, сахара и соли. Это не наша выдумка. Такая практика существует уже во многих странах. И она вполне успешная, поскольку приводит к улучшению состояния здоровья. Возьмем Англию. У англичан в результате снижения потребления соли среднее артериальное давление существенно снизилось. Это комплексная образовательная программа для населения и эффективный способ предупредить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабет, ожирение и прочее.

Что касается маркировки, то вопрос о том, как она будет выглядеть, обсуждается с производителями пищевой продукции. Что это будет: эмблема, значок, цветовая гамма… Сейчас у нас обязательно вынесение на этикетку только содержание жира, но что касается сахара или соли, то потребителю не дается информация об их содержании. Чтобы такая информация появилась, производитель должен подготовиться, внести соответствующие изменения в техническую документацию и заказать разработку дизайна этикеток, на это уйдет не один месяц. Но до этого должны быть выпущены официальные документы, буклеты, ролики Минздрава по вопросам здорового питания.

Хочу подчеркнуть, что маркировка, о которой чаще всего пишут в СМИ, это только один из пунктов коммуникационной программы. На самом деле предстоит решить десятки задач. Одна из них — это документ, который объяснит, что такое здоровое питание и как правильно сформировать свой рацион. В настоящее время Минздрав этим и занимается.