6 классных упражнений для всех мышц, которые вы вряд ли ещё делали

Power Pull

Становитесь лицом к петлям TRX, возьмитесь за две рукоятки одной рукой на уровне груди.

Отклонитесь назад, чтобы петли натянулись, а тело оказалось в диагональном положении, в конечном положении стойте на пятках. Максимально разворачивайте корпус и отведите свободную руку назад.

Верните корпус в исходное положение.

Выполняйте это и последующие упражнения в течение минуты. Отдых между упражнениями — 30 секунд.

Махи гирей

Возьмитесь за ручку гири обеими руками. Сделайте неглубокий присед. Следите за тем, чтобы гиря не касалась пола.

Выполните мах гирей вверх, одновременно выпрямляя ноги и поднимая гирю над головой. Сделайте ещё один мах гирей, выполняя присед. Спина не сутулится.

Старайтесь не сильно напрягать мышцы, ведите тело за гирей.

Y-разведения

Становитесь лицом к тренажёру, ноги на ширине плеч, возьмите рукоятки, ладони смотрят друг на друга.

Отклонитесь назад, чтобы ремни были натянутыми, тело продолжает сохранять прямую линию.

Поднимите руки и разведите их в стороны — в конечной точке тело напоминает букву Y. Вы должны почувствовать, как работают мышцы спины.

Выпад + вращение

Возьмите утяжелитель. Становитесь прямо, ноги вместе, спина ровная.

Сделайте правой ногой шаг назад и согните колени (получился выпад). Оба колена должны быть согнуты под углом 90 градусов. Впереди находящееся колено — над стопой. Одновременно с выпадом поверните утяжелитель в левую сторону, при этом двигаются только руки, корпус зафиксирован.

Смените ноги. Теперь сделайте выпад назад левой ногой, а утяжелитель поверните в правую сторону.

Hip press

Ложитесь на спину, зафиксируйте пятки в петлях. Согните ноги. Разведите руки в сторону.

Поднимите ягодицы — тело от плеч до коленей образует прямую линию. В конечной точке задержитесь буквально на пару секунд и опускайтесь вниз.

Слегка коснитесь ягодицами пола и снова поднимите их.

Планка с перетаскиванием утяжелителя

Примите положение классической планки на прямых руках. Положите рядом с левой рукой любой утяжелитель или мешок с грузом.

Возьмитесь за мешок правой рукой и тяните в противоположную сторону. Затем тяните мешок левой рукой.

Мышцы живота напряжены, таз не провисает и не поднят слишком высоко.

Вы можете сделать ещё 2—4 круга из этих упражнений.

Эти и другие упражнения входят в программу TRX Power в клубе Five Concept Fitness. Благодарим клуб за помощь в организации съёмки.

Запись «6 классных упражнений для всех мышц, которые вы вряд ли ещё делали» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.