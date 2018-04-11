6 классных упражнений для всех мышц, которые вы вряд ли ещё делали 

Power Pull
Становитесь лицом к петлям TRX, возьмитесь за две рукоятки одной рукой на уровне груди.
Отклонитесь назад, чтобы петли натянулись, а тело оказалось в диагональном положении, в конечном положении стойте на пятках. Максимально разворачивайте корпус и отведите свободную руку назад.
Верните корпус в исходное положение.
Выполняйте это и последующие упражнения в течение минуты. Отдых между упражнениями — 30 секунд.
Махи гирей
Возьмитесь за ручку гири обеими руками. Сделайте неглубокий присед. Следите за тем, чтобы гиря не касалась пола.
Выполните мах гирей вверх, одновременно выпрямляя ноги и поднимая гирю над головой. Сделайте ещё один мах гирей, выполняя присед. Спина не сутулится.
Старайтесь не сильно напрягать мышцы, ведите тело за гирей.
Y-разведения
Становитесь лицом к тренажёру, ноги на ширине плеч, возьмите рукоятки, ладони смотрят друг на друга.
Отклонитесь назад, чтобы ремни были натянутыми, тело продолжает сохранять прямую линию.
Поднимите руки и разведите их в стороны — в конечной точке тело напоминает букву Y. Вы должны почувствовать, как работают мышцы спины.
Выпад + вращение
Возьмите утяжелитель. Становитесь прямо, ноги вместе, спина ровная.
Сделайте правой ногой шаг назад и согните колени (получился выпад). Оба колена должны быть согнуты под углом 90 градусов. Впереди находящееся колено — над стопой. Одновременно с выпадом поверните утяжелитель в левую сторону, при этом двигаются только руки, корпус зафиксирован.
Смените ноги. Теперь сделайте выпад назад левой ногой, а утяжелитель поверните в правую сторону.
Hip press
Ложитесь на спину, зафиксируйте пятки в петлях. Согните ноги. Разведите руки в сторону.
Поднимите ягодицы — тело от плеч до коленей образует прямую линию. В конечной точке задержитесь буквально на пару секунд и опускайтесь вниз.
Слегка коснитесь ягодицами пола и снова поднимите их.
Планка с перетаскиванием утяжелителя
Примите положение классической планки на прямых руках. Положите рядом с левой рукой любой утяжелитель или мешок с грузом.
Возьмитесь за мешок правой рукой и тяните в противоположную сторону. Затем тяните мешок левой рукой.
Мышцы живота напряжены, таз не провисает и не поднят слишком высоко.
Вы можете сделать ещё 2—4 круга из этих упражнений.
Эти и другие упражнения входят в программу TRX Power в клубе Five Concept Fitness. Благодарим клуб за помощь в организации съёмки.
Запись «6 классных упражнений для всех мышц, которые вы вряд ли ещё делали» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.