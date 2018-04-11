Ещё
Ученые рассказали, чем опасен отказ от секса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые рассказали, чем опасен отказ от секса 

МедикФорум 25 минут назад
Фото: МедикФорум
Исследователи из США сообщили, что им удалось доказать опасность полного отказа от секса. Оказалось, что это способно вызвать нарушения либидо, а также другие изменения в организме человека.
Как удалось выяснить экспертам сайта МедикФорум, тесты показали, что регулярная интимная жизнь важна для людей, поскольку это позволяет поддерживать в норме функциональность органов, а также гормональный фон.
Ранее считалось, что секс полезен для здоровья, но как именно отказ от секса сказывается на организме не уточнялось. Теперь же тесты позволили это выяснить и оценить все риски, которые есть в этом случае. Так, оказалось, что долгое отсутствие секса вызывает гормональные сбои, понижение либидо, а также отрицательно воздействует на психику человека. Все дело в том, что при интимной близости продуцируются гормоны счастья эндорфины. В случае, если человек слишком долго будет себе отказывать в интимной близости, то это будет приводить к тому, что у него может полностью пропасть желание, что в свою очередь провоцирует различные проблемы со здоровьем. Кроме того, после долгого воздержания при сексе может также возникать неприятное ощущение. Это связано с тем, что в организме не срабатывает нужным образом механизм возбуждения и не вырабатывается в достаточном количестве смазка. Это все последствия перерыва в половой жизни.
МедикФорум: последние новости
Польза воды с лимоном Ученые узнали, как научиться полноценно высыпаться Уход за кожей в зимнее время года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер7
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе65
Бедная Сандра: как сейчас живет Саша Зарубина?2
Ученые выяснили, почему в науке так мало женщин7
Как понять, что он знает о сексе только из порно
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды Любовь
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
00:26
Бледанс посоветовали надеть бюстгальтер
Звёзды
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение