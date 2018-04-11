Ученые рассказали, чем опасен отказ от секса

Исследователи из США сообщили, что им удалось доказать опасность полного отказа от секса. Оказалось, что это способно вызвать нарушения либидо, а также другие изменения в организме человека.

Как удалось выяснить экспертам сайта МедикФорум, тесты показали, что регулярная интимная жизнь важна для людей, поскольку это позволяет поддерживать в норме функциональность органов, а также гормональный фон.

Ранее считалось, что секс полезен для здоровья, но как именно отказ от секса сказывается на организме не уточнялось. Теперь же тесты позволили это выяснить и оценить все риски, которые есть в этом случае. Так, оказалось, что долгое отсутствие секса вызывает гормональные сбои, понижение либидо, а также отрицательно воздействует на психику человека. Все дело в том, что при интимной близости продуцируются гормоны счастья эндорфины. В случае, если человек слишком долго будет себе отказывать в интимной близости, то это будет приводить к тому, что у него может полностью пропасть желание, что в свою очередь провоцирует различные проблемы со здоровьем. Кроме того, после долгого воздержания при сексе может также возникать неприятное ощущение. Это связано с тем, что в организме не срабатывает нужным образом механизм возбуждения и не вырабатывается в достаточном количестве смазка. Это все последствия перерыва в половой жизни.