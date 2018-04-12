Достоинства и недостатки загара в солярии

Абсолютно каждому человеку необходимо солнце, ведь оно является не только источником тепла, но и положительно влияет на здоровье. Летом мы получаем нужный заряд ультрафиолетовых лучей, а в зимнее время страдаем от их нехватки. И чтобы избавиться от многих вредных последствий, которые вызваны солнечным голоданием, мы стараемся пользоваться услугами соляриев. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что обычно в солярии допускается только безвредный лучевой сектор, который не причиняет особого вреда человеческому организму. Медики считают, что в умеренных количествах загар способствует профилактике некоторых заболеваний. Например, полезно посещать солярий людям с проблемами сердечно-сосудистой системы или при заболеваниях дыхательной системы. Но есть и некоторые противопоказания у искусственного ультрафиолета. Нежелательно ходить загорать людям, когда они принимают гормональные препараты или антибиотики. Так же следует забыть о солярии и тем, кто страдает сахарным диабетом. О беременности можно и не говорить, ведь каждая будущая мамочка сама должна понимать, что тем самым она может навредить ребенку. Небольшое число ультрафиолета содействует разглаживанию морщин. Он так же повышает обмен веществ и улучшает иммунитет. Многое зависит от самой студии загара и ее организованности. Если оборудование качественное, то можно получить не только хороший загар, но и отличное настроение на весь оставшийся день. Старайтесь при посещении солярия использовать разные крема, которые защитят вашу кожу и помогут быстрей приобрести красивый и равномерный загар. Если вы сомневаетесь, можно ли вам загорать под ультрафиолетом, то обратитесь к врачам или специалистам, они вам могут назначить анализы, которые и помогут выявить противопоказания, а если их не найдется, то можете смело покупать абонемент и приятно проводить время. Ранее сообщалось, что связь солярия и рака кожи не была доказана.