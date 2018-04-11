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Онкологи предупреждают о риске развития рака кожи из-за чрезмерного загара
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Онкологи предупреждают о риске развития рака кожи из-за чрезмерного загара 

МедикФорум 44 минуты назад
Фото: МедикФорум
С приходом лета все люди устремляются на пляж, подставляют тело под палящие лучи солнца, желая получить бронзовый оттенок кожи, а некоторые улетают за загаром в далекие экзотические страны. Специалисты в области раковых заболеваний предупреждают о риске возникновения онкологических образований вследствие злоупотребления ультрафиолетом. Как выяснил МедикФорум по своим источникам, длительное пребывание под палящим солнцем может привести к так называемому эффекту «отложенного воздействия», другими словами, старые заболевания и даже раковые опухоли могут напомнить о себе. Чрезмерное ультрафиолетовое облучение ведет к повреждению нижележащих слоев кожи, вызывая солнечный ожог, а его повторное возникновение способствует изменению клеток дермы, провоцирующему онкологию. Не рекомендуется загорать гипертоникам, людям, страдающим серьезными заболеваниями, с проблемами сердца, ожирением. Противопоказано ультрафиолетовое излучение беременным женщинам, так как это способствует образованию пигментации и негативно сказывается на нервной системе будущего ребенка. Особенно опасно находиться под палящими лучами солнца человеку, чьи родственники страдали раком кожи. Онкологи загорать не запрещают, но советуют придерживаться определенных правил. К солнцу нужно привыкать постепенно, периодически увеличивая время воздействия ультрафиолета. Лучше всего принимать солнечные ванны утром до 11:00 и вечером после 16:00, смазав тело кремом со специальными фильтрами, блокирующими негативное воздействие излучения. Нельзя находиться под прямыми лучами без головного убора, также следует защищать глаза от яркого света затемненными очками. Более безопасно загорать под зонтом, так на тело будет попадать рассеянный свет, а этого достаточно для генерирования витамина D3 и получения бронзового оттенка кожи, без негативных последствий для здоровья.
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