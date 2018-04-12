Учёные развенчали 5 мифов о принципах здорового образа жизни 

Специалисты в области питания заявили о ложности некоторых принципов питания, которые многими людьми воспринимаются как «непреложные истины». Учёные развенчали 5 таких мифов, связанных со здоровым образом жизни. Первым заблуждением, как выяснил МедикФорум, эксперты называют непременное употребление завтрака, желательно состоящего из овсяной каши. Согласно новым исследованиям, данный принцип не учитывает такой важный фактор, как индивидуальные особенности людей. Кто-то уже просыпается проголодавшимся, а организм другого человека ещё не успел пробудиться для приёма пищи. В этом случае завтрак должен быть лёгким, а основные килокалории следует перенести на обед или ужин. Второе предубеждение делает из сахара врага человечества, в то время как на самом деле глюкоза необходима головному мозгу для нормальной работы. Вред приносит не сладкое, а его бесконтрольные потребление, чреватое развитием сахарного диабета. Согласно третьему мифу, полезными являются только сырые овощи и фрукты, но не замороженные. Ведущие учёные выяснили, что при шоковой заморозке можно сберечь до 70% полезных веществ продукта, а сотрудники ВОЗ и вовсе приравняли в этом плане замороженные овощи к свежим. Необходимость ежедневного питья более двух литров воды также является ложью. Для каждого человека нужно рассчитывать потребность в жидкости индивидуально: 30 мл на каждый кг массы тела. Кроме того, при жаре или физнагрузках организм нуждается в большем количестве воды, чем в прохладном помещении или в состоянии покоя. Учёные не рекомендуют насильно вливать в себя жидкость, но также советуют выпивать не менее 3-х стаканов воды в течение дня. Пятый миф запрещает пить жидкость во время еды. На самом деле это делать не только можно, но и нужно, если пища сухая.