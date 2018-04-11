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Какая физическая нагрузка полезнее для сердца. Советы Елены Малышевой
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Какая физическая нагрузка полезнее для сердца. Советы Елены Малышевой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Для сердечно-сосудистой системы важен не вид нагрузки, а количество потраченной энергии. Если вы молоды и у вас нет ортопедических проблем, то можете выбирать, чем заниматься, на свой вкус. Людям в возрасте, с ортопедическими проблемами однозначно показана ходьба. Важно! Физическая нагрузка должна быть регулярной, минимум пять дней в неделю по 30 минут. Следите за пульсом, чтобы он не превышал 130 ударов в минуту (пульсометры сейчас недороги). Ходить нужно в высоком темпе, со скоростью 2 шага в секунду. Острая боль в груди: когда вызывать «Скорую» Если внезапно заболело в груди в области сердца, неподготовленному человеку сложно оценить, насколько это опасно. Это ведь может быть сердечный приступ, а может быть невралгия или остеохондроз. Как разобраться и не пропустить смертельную опасность? а) Боль как бы разлита по груди, сложно точно сказать, из какого конкретно места она исходит (для сравнения: в случае с невралгией, например, можно нащупать больную точку). б) Эта боль появлялась и раньше при физической нагрузке и проходила спустя 10 — 15 минут отдыха или после приема нитроглицерина. Если ваша боль соответствует этим двум пунктам, медлить нельзя. Дальнейшую инструкцию нужно выполнить пошагово: Вызвать «Скорую помощь». Если вы дома одни, открыть дверь. Разжевать таблетку аспирина в дозировке 300 мг и лечь в постель. Через 10 минут после аспирина принять таблетку нитроглицерина. Важно! Сердечные проблемы часто сопровождаются сильным страхом смерти. Поэтому, если боль вас пугает, не раздумывая вызывайте «Скорую». В такой ситуации лучше перестраховаться.
«Жить здорово!» По будням/9.50, Первый
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