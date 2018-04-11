Как перестать жить отговорками и пойти, наконец, в спортзал

Большинство из нас дают себе обещания заняться своей фигурой «после Нового Года» или «после Старого нового года», и искренне не уточняют, в каком году. Год за годом.

Если вы хотите перестать жить завтрашним днем, который никогда не наступает, подумайте вот о чем:

«Я не имею времени»

Это 2016 год. Времени у вас никогда не будет, если вы сами его не создадите себе. Добавьте тренировки в календарь и примите их, как не подлежащие обсуждению. Если вы можете заниматься только утром — вставайте на 15 минут раньше. Продолжайте делать так ежедненвно, неделя за неделей и через два-три месяца это станет вашей привычкой.

«Я ненавижу кардио тренировки»

Если мысль забраться на эллипс приводит вас в ужас, вспомните о том, что кардио — это любое упражнение, заставляющее вас потеть, а пульс учащаться. Велосипед, теннис, бег и даже танцы — делайте хоть что-то из этого несколько раз в неделю. Исследования показывают, что сочетание кардио и силовых тренировок гораздо быстрее снижает вес, чем что-то одно из них.

«Я слишком устала»

И это как раз и есть причина, по которой вам надо продолжать. Любой эксперт по фитнесу порекомендует вам продолжать двигаться, чтобы чувствовать себя энергичной. Хотя бы пешая прогулка с утра. Исследования показывают, что 20-минутная тренировка способна повысить уровень эндорфинов в крови и ваше настроение на 12 часов.

Поэтому, вместо нытья о том, как вам тяжело сейчас, подумайте о том, насколько вам станет хорошо потом.

«Я не худею, зачем мне все это?»

Если по несколько раз в день смотреть на весы, вы впадете в депрессию — человек меняет вес в зависимости от жидкости в организме на несколько килограммов в течение дня. Взвешивайтесь не чаще, чем раз в неделю. Ведите дневник веса.

Но самая лучшая рекомендация — ведите дневник самочувствия. Это гораздо более наглядное и мотивирующее на спорт действие.

«Я не могу пропадать в спортзале всю жизнь, я хочу видеться с друзьями!»

Вот именно поэтому вам стоит ходить в спортзал вместе. Люди настолько социальны в своих поступках, что за компанию готовы идти на любые действия, как вредные, так и полезные. Правда в том, что если вы ходите в спортзал вместе, у вас меньше шансов бросить тренировки. Исследования показывают, что 50% одиночек бросают фитнес через год, и только 8% людей, ходящих с друзьями, хотя бы в паре, перестаю заниматься.