Как не надо заниматься фитнесом

Основные правила для занятий фитнесом просты — прислушиваться к своему организму, заниматься, когда есть желание, не тренироваться до изнеможения, выбирать тот вид тренировок, который вам подходит. А главное с большой осторожностью слушать советы «знатоков». Некоторые советы могут неправильными и даже опасными. Вот несколько мифов о тренировках и их опровержение.

Лучшее время для занятий спортом

Миф: Раннее утро

Факт: Лучшее время — это любое время, когда вы можете заниматься, считают эксперты. Неважно, когда у вас больше энергии — утром или вечером. Важно, что у вас есть мотивация заняться спортом.

Уделять основное время тренировкам абдоминальных мышц

Миф: Вы должны как можно больше времени делать упражнения на мышцы живота.

Факт: Конечно, главное желание начинающего спортсмена — убрать животик. Но дело тут не в количестве времени, а в регулярности и качестве тренировок. Если выполнять упражнения правильно, то достаточно 5 минут, чтобы мышцы живота почувствовали усталость, говорят опытные тренеры по фитнесу. Это цель вашей тренировки. После этого переходите к кардио — таким упражнениям, как плавание, ходьба или езда на велосипеде. Они задействуют все главные мышцы, сжигая жиры и давая комплексную нагрузку на организм.

Преимущество белковых батончиков и шейков

Миф: Занимаясь фитнесом, нужно пополнять запасы белка и употреблять как можно больше специальных белковых батончиков и шейков, от них растут мускулы.

Факт: Единственное, от чего растут, мышцы, это упражнения, говорят чемпионы по фитнесу, а для занятий вам нужны источники энергии — а это углеводы, а не белки. Для тех, кто занимается оздоровительным фитнесом полезно придерживаться диеты, которая состоит из 55-65% углеводов и употреблять всего 60-90 г белка в день. Не забывая про свежие соки и овощи.

Упражнения с тяжестями (гантели, штанга)

Миф: Упражнения с гантелями чрезмерно развивают мышцы у женщин.

Факт: У женщины нет гормонов, влияющих на увеличение мышечной массы, считают спортивные доктора. Чем тяжелее вес, который она поднимает, тем сильнее становятся ее мышцы и тем больше жира сгорает. Упражнения с тяжестями позволяют сжигать больше калорий, но тяжести нужно выбирать по силам.

Чудесные таблетки

Миф: Для получения энергии принимайте повышающие метаболизм таблетки.

Факт: Так называемые травяные добавки, которые содержат эфедру или Мау Хуан, могут вызвать головокружение и бессонницу, увеличить артериальное и сердечное давление, и могут привезти к тяжелым для здоровья последствиям вплоть до инфаркта. Если вы чувствуете себя опустошенным, обессиленным после тренировок, старайтесь больше спать и регулярно питаться. Или уменьшайте нагрузки.

Польза специальных напитков для фитнеса

Миф: Употребляя напитки с «насыщенным кислородом» вы увеличите количество кислорода в крови и получите больше энергии.

Факт: Нет никаких доказательств, что это работает, говорят американские ученые. Исследования двух групп спортсменов, принимающих простую воду и кислородную, показали, что этот тип воды не оказывает влияния на частоту сердечных сокращений, кровяное давление или состав крови. Такая вода -коммерческий трюк, в котором действует эффект плацебо. Вы просто внушаете себе, что от нее у вас больше энергии. Лучше покупайте качественную питьевую воду.

Сколько времени должна длиться одна тренировка

Миф: Ваше тело не будет сжигать жир, если вы занимаетесь менее 20 минут.

Факт: Ваш организм сжигает жир круглосуточно, независимо от того, тренируетесь вы или нет. Для большой траты калорий, занимайтесь так интенсивно, как можете, но не теряя чувство комфорта (проверочный тест: занимаясь, вы должны быть в состоянии вести разговор) и так долго, как можете. Ничего не нужно делать сверх ваших сил.

Можно ли пить воду на тренировках

Миф: Не пейте воду, когда тренируетесь, или у вас буду судороги.

Факт: Вода необходима во время тренировок, ведь когда вы потеете, работая на тренажерах, ваше тело теряет больше воды, чем обычно. Но очень важно делать это правильно. Нужно пить воду до, во время и после тренировок, говорят тренеры кинозвезд, но в небольших количествах. Достаточно несколько глотков в перерывах между упражнениями. Особенно необходима питьевая вода в летние месяцы, потому что в жару есть риск перегрева организма и теплового удара.