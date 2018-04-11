10 секретов красивой осанки

Врач остеопат Александр Евдокимов рассказал, как организовать рабочее пространство и какие упражнения делать для расслабления спины.

Если у вас проблемы с осанкой, ежедневно делайте упражнения для укрепления позвоночника

Советую каждый день прорабатывать все изгибы шейного, грудного и пояснично-кресцового отделов позвоночника. Это занимает не больше 15 минут, а при регулярных упражнениях осанка улучшится уже через неделю.

Первое упражнение: представьте, что ваша голова выдвигается вперед и задвигается назад (как ящик из шкафа). Второе упражнение: приподнимите грудь, как будто пытаетесь достать до неба. Взгляд при этом тоже должен быть направлен вверх. Плечи старайтесь развернуть наружу. Третье упражнение: ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Двигайте таз вперед и вверх, затем назад и вверх.

Все упражнения нужно делать по 10-15 раз и завершать разминку общим укреплением осанки. Для этого встаньте к стене таким образом, чтобы затылок, лопатки, ягодицы, икры и пятки ее касались. Постойте так три минуты, а затем отойдите и запомните это положение тела. Старайтесь сохранять его как можно дольше.

Правильно выбирайте тренировки

Танцы (спортивные и художественные), балет и гимнастика положительно влияют на положение осанки. Девушки, которые активно занимаются подобными тренировками, тратят много сил именно на постановку правильной осанки.

Но есть виды спорта, которые ассиметрично нагружают мускулатуру и ухудшают осанку. На взрослого человека со сформировавшимися мышцами и скелетом влияние будет минимальным, поэтому это чаще всего касается детей.

Положение правильной осанки ухудшают тренировки, во время которых нагрузка переносится на одну руку: теннис, метательные виды спорта.

А еще упражнения, выполняя которые человек занимает неестественное положение (от этого страдают, например, конькобежцы).

Многие считают, что плавание положительно влияет на осанку. На самом деле, у большинства спортсменов (особенно девушек) есть сутулость за счет чрезмерного развития мышц, участвующих в гребле.

Правильно сидите за столом

Дети и взрослые должны обязательно соблюдать принцип 90-90-90. Это значит, что угол между стопами и голенью, голенью и бедром, бедром и туловищем должен быть 90 градусов. Стопы должны уверенно стоять на полу, а не болтаться в воздухе.

Рабочий стул

Стул без колесиков более устойчив, поэтому выбирайте без них. Спинка должна доставать до середины лопаток или выше!

Важное условие: сиденье должно быть жестким и располагаться параллельно полу, без наклона вперед или назад. Это особенно касается тех, кто работает, сидя в кресле. В этом случае вы перенапрягаетесь, пытаясь выпрямить спину. Кресло — не самый лучший вариант для работы.

Рабочий стол

Детям я рекомендую модульный стол. Вы всегда сможете изменить его высоту и угол наклона рабочей поверхности, а также подогнать стул к нужным параметрам. Важно правильно подобрать высоту стола.

Посадите ребенка за стол и попросите его поставить руку на локоть — средним пальцем он должен доставать до наружного угла глаза. При этом спинка должна быть ровной!

Стол должен быть в длину не менее 1м и в ширину — не менее 80 см, расстояние до монитора — минимум 60 см. Старайтесь выбирать стол с матовой поверхностью однотонных пастельных тонов. Глянцевая поверхность может давать дополнительную нагрузку на зрение.

Выполняйте упражнения для расслабления спины в течения дня Есть несколько простых универсальных упражнений, которые подойдут уставшим мамам и тем, кто работает в офисе. Первое — это наклоны вперед к ногам. Выполняйте их не менее 60 раз за подход. Если вы давно не занимались спортом, можете начать с 30 раз.

Второе упражнение — наклоны в сторону с повторением 30-40 раз. Еще один способ расслабить спину — поочередко делать подъем ноги, согнутой в колене из положения стоя (не менее 50 движений каждой ногой).

Завершите разминку круговыми движениями тазом в каждую сторону (50 раз). Делать упражнения то количество раз, которое указано в материале. Только тогда они будут эффективны!

Важно: первые 2-3 дня боли в спине могут увеличиваться, поэтому все движения делайте не быстро и осторожно.

Выбирайте комфортную обувь

Туфли на очень высоком каблуке вызывают смещение центра тяжести, и человек вынужен подстраиваться, чтобы занять комфортную позу: либо чересчур выпрямляться и при этом заваливаться назад, либо принимать сутулую позу.

При этом перенарягаются мышцы ног и идет нагрузка на колени. Кстати, вы замечали, что у сутулого человека чаще всего характерная походка, и он шаркает ногами?

Лечите хронические заболевания

Все острые болезни однозначно влияют на формирование осанки. Условно, если у вас болит живот, сохранить красивую осанку крйне сложно. Но и большинство хронических заболеваний внутренних органов портят правильную осанку. Если у человека гастрит, ему комфортнее слегка сгибать спину. При остеохондрозе поясничного отдела позвоночника человек будет пытаться снизить нагрузку, отклоняя тело назад. В целом все заболевания опорно-двигательной системы влияют на положение осанки.

Ортопедический матрас

Ортопедические матрасы и подушки отвечают за расслабление мышц. Правильная осанка же, наоборот, предполагает их напряжение. Прямой связи между качеством вашего матраса и положением осанки нет. Но если вы качественно отдыхаете, организм восстанавливается за ночь, то и осанку вам будет держать проще.

Однако если у вас есть проблемы с осанкой, заменой матраса вы не обойдетесь.

Качайте пресс и укрепляйте мышцы спины

В организме много мышц, которые влияют на положение осанки. И мышцы пресса — одни из них. Они создают опору для органов и формируют правильный поясничный изгиб, придавая тазовым костям горизонтальное положение.

Также советую тренировать глубокие околопозвоночные, трапециевидную, ременную, широчайшую мышцы. При этом во время каждого упражнения держите в тонусе мышцы пресса.