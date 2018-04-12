WMJ BОХ: лучшие бьюти-средства с витамином C

После зимнего периода все мы страдаем от авитаминоза, а кожа становится тусклой и безжизненной. Витамин С — натуральный активатор процессов обновления эпидермиса — способен вернуть тебе здоровый цвет лица и сияющий вид. Важно помнить, что при использовании средств с витамином С твоя кожа может стать более восприимчивой к солнечному свету, поэтому не забывай использовать средства с SPF.

Твой ежедневный ритуал ухода должен начинаться с двойного очищения — умывания мицеллярной водой и нежной пенкой и использования бесспиртового тоника. Так как витамин С обладает нежным отшелушивающим действием, последующие уходовые средства смогут проникнуть в более глубокие слои эпидермиса.

Не забывай и про ежедневное увлажнение кожи, в этом деле легкие кремы твои самые верные помощники. Для достижения более выраженного результата попробуй концентрированные сыворотки с витамином С, а самые эффективные ищи в нашей галерее. Приучи себя два раза в неделю использовать тканевые маски для лица и патчи под глаза.

Возьми наши советы на заметку, и твоей коже позавидует любая!

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Фото: Юлия Воробьева