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WMJ BОХ: лучшие бьюти-средства с витамином C
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WMJ BОХ: лучшие бьюти-средства с витамином C 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
После зимнего периода все мы страдаем от авитаминоза, а кожа становится тусклой и безжизненной. Витамин С — натуральный активатор процессов обновления эпидермиса — способен вернуть тебе здоровый цвет лица и сияющий вид. Важно помнить, что при использовании средств с витамином С твоя кожа может стать более восприимчивой к солнечному свету, поэтому не забывай использовать средства с SPF.
Твой ежедневный ритуал ухода должен начинаться с двойного очищения — умывания мицеллярной водой и нежной пенкой и использования бесспиртового тоника. Так как витамин С обладает нежным отшелушивающим действием, последующие уходовые средства смогут проникнуть в более глубокие слои эпидермиса.
Не забывай и про ежедневное увлажнение кожи, в этом деле легкие кремы твои самые верные помощники. Для достижения более выраженного результата попробуй концентрированные сыворотки с витамином С, а самые эффективные ищи в нашей галерее. Приучи себя два раза в неделю использовать тканевые маски для лица и патчи под глаза.
Возьми наши советы на заметку, и твоей коже позавидует любая!
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Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Юлия Воробьева
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