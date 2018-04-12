Упругие и округлые: уфимский фитнес-тренер рассказал, как прокачать ягодицы

Здоровое питание, подтянутая фигура и упругие формы — заветная цель каждой девушки. Найти фитнес-клуб, тренажерный зал или личного тренера не сложно, все упирается только в деньги.

Но привести себя в порядок ничего не стоит! Особенно если заниматься дома по методике фитнес-тренера клуба «Эль-форма» Марка Хайдарова. Сегодня атлет рассказал, как правильно прокачать ягодицы.

40 минут в день

На пути к идеальной фигуре сил и времени нужно не так уж и много. Как уверяет Марк Хайдаров, чтобы появились первые результаты, достаточно заниматься всего 40 минут в день.

— В клубе тренироваться удобнее, здесь есть все необходимое. Но многие стесняются идти в спортзал и начинают с домашних упражнений, — говорит фитнес-тренер. — Если тренироваться регулярно и соблюдать технику, они не менее эффективны.

В дополнение к занятиям Марк советует следить за питанием: раз и навсегда исключить жирное и мучное, не переедать на ночь, а день начинать со стакана воды натощак.

Фитбол использовать не обязательно, можно лечь на обычную кровать

Результат зависит от техники

Идеальными подтянутыми ягодицами может похвастать не только Дженнифер Лопез . Заткнуть за пояс латиноамериканскую актрису под силу любой девушке, главное знать, какие упражнения приведут в порядок эту часть тела.

— Для ягодичных мышц есть три базовых упражнения. Вариаций тренировок может быть множество, можете комбинировать их под себя. Но главное — отработать основные, от техники выполнения зависит итоговый результат, — объясняет Марк

Первое время инструктор советует тренироваться перед зеркалом, чтобы следить за геометрией тела. Затем упражнения можно усложнить, используя утяжелители. В домашних условиях это могут быть небольшие гантели, тяжелый мяч или баллон с водой.

Приседания должны быть техничными

Ягодичный мостик

Для этого упражнения понадобится большой надувной шар — фитбол. Если снаряда дома нет, можно устроиться на кровати или диване, опустив ноги на пол.

— Спина должна быть на уровне лопаток, ноги — согнуты на 90 градусов, — рассказывает Марк. — Опускайте и поднимайте таз, как следует прожимая ягодичные мышцы на подъеме.

Подниматься лучше на выдох. Правильное и ритмичное дыхание — один из залогов эффективности упражнения.

Упражнение: ягодичный мостик

Классические выпады

Это упражнение укрепляет не только ягодицы, но и заднюю и переднюю поверхность бедра. А еще — развивает чувство равновесия.

— Выпады можно делать вперед и назад, как больше нравится. Главное здесь — перенести центр тяжести назад, чтобы не нагружать колени, — уточняет Марк.

Опускаться в выпадах нужно как можно ниже, но при этом ударяться коленом об пол инструктор не рекомендует: чревато травмами.

Упражнение: классические выпады

Приседы

Классические школьные приседания к правильным приседам отношения не имеют. Об этом методе плюханья вниз опытные инструкторы требуют забыть на первых же занятиях: они сильно нагружают колени и совершенно не развивают ягодицы.

— Правильные приседы напоминают положение тела, когда человек собирается сесть на стул. При этом центр тяжести уходит назад, колени не выступают за носки, спина прямая. А бедро и голень в нижней точке образуют угол в 90 градусов, — говорит Марк.

Для новичков подходит метод «сумо»: такие приседания выполняются на широко расставленных ногах, при этом ступни нужно развести врозь.

Приседы выполняют все атлеты. Это упражнение — одно из самых эффективных для прокачки «орехов».

Упражнение: приседы в стиле сумо

Тренировка — не пытка

Чтобы занятия приносили пользу, надо позаботиться о том, чтобы тренировка не навредила организму.

— Противопоказания могут быть к любым упражнениям. Всегда прислушивайтесь к организму и при малейшем недомогании снижайте нагрузку. Если же с каждым днем тренировка дается все легче, то занятия можно и нужно усложнять, — говорит инструктор.

Важно!

Всех, кто встал на путь создания идеальной фигуры, фитнес-тренеры просят для начала пройти обследование и убедиться, что тренировка не навредит здоровью.

Выпады тренируют не только фигуру, но и развивают чувство равновесия