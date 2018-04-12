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Людям-«грушам» тоже нужно худеть
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Людям-«грушам» тоже нужно худеть 

Доктис 2 часа назад
До последнего времени считалось, что людям, полнеющим по типу «яблока», надо непременно худеть, а по типу «груши» — не обязательно. Австралийские ученые доказали, что последнее неверно.
Фигура-«яблоко», когда жировые отложения сосредоточены в основном на животе и пояснице, связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Люди-«груши» же, у которых жир откладывается прежде всего в области бедер и ягодиц, считались даже в какой-то мере защищенными от таких болезней, а также диабета.
Однако профессор Питер Клифтон из Университета Южной Австралии решил проверить, что происходит в организме, если избавиться от «защитного» жира в области бедер. Он проанализировал данные о 399 участниках семи более ранних исследований в области похудения — показатели сахара в крови, инсулина, холестерина и давления — и обнаружил, что избавление от «защитного» жира благотворно влияет на сердечно-сосудистое здоровье.
«Вывод таков, что любая потеря веса — неважно, в какой области, — уменьшает сердечно-сосудистые факторы риска, — говорит Клифтон. — Например, для снижения уровня холестерина потеря жира на ягодицах столь же важна, сколько и на животе».
Более того: оказалось, что потеря тощей массы, то есть мышц в области бедер и ягодиц — не вредит здоровью. Это было довольно неожиданное открытие. «Если пациенту надо похудеть, не обязательно сразу требовать от него идти в спортзал, — это может быть сложно для полного человека, — говорит Клифтон. — Сначала можно сконцентрироваться только на похудении, а уже когда килограммы будут потеряны, можно подключить фитнес».
Сегодня считается, что для полных людей необходимо сбросить от 5 до 10% массы тела, чтобы получить явный положительный эффект на здоровье сердечно-сосудистой системы.
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