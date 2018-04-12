Новый бренд ухода за кожей — кому и зачем?

Рассказываем, какими должны быть идеальные увлажняющие средства и про новинки, которые отлично питают кожу.

В увлажнении нам помогут новые средства CeraVe, L’Oréal. В их основе — уникальная комбинация церамидов. Под воздействием негативных факторов окружающей среды их естественное количество в клетках кожи снижается, поэтому нам так необходима внешняя «поддержка». В составе есть и гиалуроновая кислота, которая обеспечивает увлажнение дермы изнутри и восстановление ее защитного барьера.

Специальный корреспондент BeautyHack Анна Бонд протестировала новинки и вынесла свой вердикт.

Очищающий гель для нормальной и жирной кожи

«Плотный гель при соприкосновении с водой превращается в нежную пену, которая идеально удаляет даже самый стойкий макияж. После применения не было чувства стянутости, а кожа осталась увлажненной. В составе есть ниацинамид — он успокоит раздраженную и чувствительную кожу. Обязательно буду пользоваться средством, когда солнце будет более активным и начнут появляться покраснения».

Цена: 854 руб.

Увлажняющий лосьон для нормальной и сухой кожи

«У лосьона невесомая текстура, он моментально впитывается в кожу, не оставляя на лице жирной пленки. Средство стало и отличной базой под макияж — использую его, когда коже нужно дополнительное увлажнение, но мне не хочется перегружать ее праймерами».

Цена: 702 руб.

Увлажняющий крем для сухой и очень сухой кожи

«У средства плотная текстура — сразу понимаешь, что это «тяжелая артиллерия» для пересушенной кожи. Но крем достаточно быстро впитывается, не оставляя на лице ощущения липкости. Чтобы проверить его в действии, решила нанести на самые сухие участки — локти. И после нескольких применений огрубевшая кожа стала мягче. Здорово!».

Цена: 625 руб.

Текст: Анна Бонд